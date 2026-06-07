دمای هوای مشهد به ۳۴ درجه می رسد؛وقوع بارش های رگباری در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی اظهار کرد: امروز افزایش موقتی دما را خواهیم داشت و فردا در غالب نقاط استان کاهش دمای روزانه پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی تا روزهای پایانی هفته به ویژه از بعدازظهر امروز تا اوایل وقت سه‌شنبه با افزایش شدت وزش باد انتظار می‌رود، خیزش و انتقال گردوخاک رخ دهد که در مناطق بادخیز به ویژه نیمه جنوبی و نیمه شرقی گاهاً، وزش باد شدید همراه با کاهش کیفیت هوا، کاهش میدان دید و با احتمال بروز خسارت خواهد بود.

وی افزود: شرایط انتقال ذرات گرد و غبار از نواحی مذکور به مناطق مرکزی نیز فراهم است که در این خصوص هشدار سطح نارنجی امروز توسط سازمان هواشناسی کشور صادر شده است.

عنایتی ادامه داد: از فردا تا روز چهارشنبه رگبارهای پراکنده باران توام با رعد و برق در سطح استان به خصوص در نیمه شمالی پیش‌بینی می‌شود که طی روز دوشنبه در برخی مناطق نیمه شمالی توام آبگرفتگی و روانآب خواهد بود که در این خصوص هشدار سطح زرد توسط اداره هواشناسی خراسان رضوی نیز صادر شده است.

به گفته کارشناس هواشناسی خراسان رضوی امروز افزایش موقتی دما را خواهیم داشت و فردا در غالب نقاط استان کاهش دمای روزانه پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان فریمان با ۱۱ درجه خنک‌ترین و سرخس با ۳۶ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند. دمای مشهد نیز دیروز به ۳۱ درجه رسید و حداقل دمای دیشب ۱۶ درجه بود. برای امروز مشهد، حداکثر دمای امروز ۳۴ و حداقل دما ۱۹ درجه پیش‌بینی شده است.