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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛دمای هوای مشهد به ۳۸ درجه می رسد

هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛دمای هوای مشهد به ۳۸ درجه می رسد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در پی وزش باد همراه با گرد وغبار و بارش‌های رگباری تا پایان هفته در خراسان رضوی هشدار سطح زرد صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: از عصر امروز تا چهارشنبه به تدریج شاهد افزایش گرد و غبار، انتقال ذرات به نواحی شمال شرق و کاهش کیفیت هوا هستیم.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین از روز سه‌شنبه تا پایان هفته در نقاطی از استان از جمله مناطق شمالی، رگبار باران و تگرگ با احتمال جاری شدن رواناب پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته سرخس با دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرمترین و قوچان با کمینه دمای ۱۲ درجه خنک‌ترین نقاط استان بودند.

آهنگرزاده گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۲ و ۳۷ درجه متغیر بوده است و برای امروز هم دمای هوا به ۳۸ درجه سلسیوس می‌رسد.

کد مطلب 6867774

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