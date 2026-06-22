هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛دمای هوای مشهد به ۳۸ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: از عصر امروز تا چهارشنبه به تدریج شاهد افزایش گرد و غبار، انتقال ذرات به نواحی شمال شرق و کاهش کیفیت هوا هستیم.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین از روز سهشنبه تا پایان هفته در نقاطی از استان از جمله مناطق شمالی، رگبار باران و تگرگ با احتمال جاری شدن رواناب پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته سرخس با دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرمترین و قوچان با کمینه دمای ۱۲ درجه خنکترین نقاط استان بودند.
آهنگرزاده گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۲ و ۳۷ درجه متغیر بوده است و برای امروز هم دمای هوا به ۳۸ درجه سلسیوس میرسد.
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