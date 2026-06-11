  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

دمای هوای خراسان رضوی به ۴۰ درجه می‌رسد

دمای هوای خراسان رضوی به ۴۰ درجه می‌رسد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: روند افزایشی دما در خراسان رضوی ادامه دارد و تا اواسط هفته آینده دما در برخی نقاط به ۴۰ درجه سلسیوس می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی‌از امروز تا دوشنبه آینده وزش باد شدید در نقاط مختلف از جمله نوار شرقی استان پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: خیزش گرد و غبار با احتمال بروز خسارت از پیامدهای این سامانه جوی است.

وی عنوان کرد: همچنین تا دوشنبه آینده بارش‌های رگباری با احتمال جاری شدن رواناب نواحی شمالی استان را فرا می‌گیرد.

قاسمی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۲ و سرخس با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۱۷ و ۳۲ درجه متغیر بود.

کد مطلب 6857196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها