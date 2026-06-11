به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: طبق تحلیل آخرین نقشههای هواشناسیاز امروز تا دوشنبه آینده وزش باد شدید در نقاط مختلف از جمله نوار شرقی استان پیشبینی شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: خیزش گرد و غبار با احتمال بروز خسارت از پیامدهای این سامانه جوی است.
وی عنوان کرد: همچنین تا دوشنبه آینده بارشهای رگباری با احتمال جاری شدن رواناب نواحی شمالی استان را فرا میگیرد.
قاسمی ادامه داد: در شبانهروز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۲ و سرخس با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس خنکترین و گرمترین نقاط استان بودند.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۱۷ و ۳۲ درجه متغیر بود.
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