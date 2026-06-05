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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

لحظه وقوع سیل در اردبیل

لحظه وقوع سیل در اردبیل

اردبیل- بارش شدید و لحظه‌ای باران در اردبیل، منجر به جاری شدن سیل در برخی از مناطق این استان شد.

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کد مطلب 6851113

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