https://mehrnews.com/x3cfsF ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳ کد مطلب 6851113 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳ لحظه وقوع سیل در اردبیل اردبیل- بارش شدید و لحظهای باران در اردبیل، منجر به جاری شدن سیل در برخی از مناطق این استان شد. دریافت 3 MB کد مطلب 6851113 کپی شد مطالب مرتبط هشدار زرد هواشناسی درباره تشدید ناپایداریهای جوی در استان اردبیل اردبیل تا سه شنبه بارانی است رعد و برق مهمان اردبیل؛ مراقب صاعقه باشید هواشناسی اردبیل هشدار داد؛ سامانه بارشی تقویت می شود برچسبها اردبیل سیل سیلاب
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