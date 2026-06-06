سقوط خودرو در بدره ایلام ۳ مصدوم برجا گذاشت

رئیس هلال احمر بدره در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شب گذشته سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ به ته دره در منطقه گردشگری روستای کلم شهرستان بدره از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان eoc به پایگاه شهرک ولیعصر اعلام شد.

رعنا صفی خانی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم امداد و نجات پایگاه شهرک ولیعصر جمعیت هلال احمر شهرستان بدره به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: امدادگران پس از طی مسیرهای سخت دسترسی به محل حادثه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، هر سه مصدوم حادثه را با تلاش و عملیات فنی از ته دره با کمک نیروهای مردمی به منطقه امن و بالای جاده منتقل کرده و جهت ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

وی افزود: همچنین یکی از مصدومان با هماهنگی مرکز کنترل عملیات، برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به بیمارستان امام خمینی(ره) مرکز استان منتقل شد.