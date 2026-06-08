به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح دوشنبه در جمع مدیران تبلیغات اسلامی شهرستانهای فارس با اشاره به پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: یکی از کلیدواژههای مهم و پرتکرار در بیانات اخیر معظمله، تعبیر «ملت مبعوث» است؛ مفهومی که حامل پیامهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و تمدنی بوده و بیانگر جایگاه ویژه مردم در شرایط کنونی کشور است.
وی افزود: رهبر انقلاب در ترسیم راهبردهای کلان کشور، بارها بر نقش مردم تأکید کردهاند و این موضوع نشان میدهد که همه مسئولان، مدیران و فعالان فرهنگی باید خود را در تراز این ملت بزرگ تعریف کنند. امروز دیگر نمیتوان با نگاههای گذشته به مسائل کشور نگریست؛ زیرا مردم در عرصههای مختلف ظرفیتها و توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و سیاسی گفت: آنچه در ماههای اخیر شاهد آن بودهایم، جلوهای از قدرت اجتماعی ملت ایران است. مردمی که با وجود مشکلات اقتصادی، فشارهای خارجی و جنگ روانی دشمن، همچنان پای آرمانهای خود ایستادهاند و در بزنگاههای حساس حضوری تعیینکننده دارند.
پیوند هویت ایرانی و شیعی در جمهوری اسلامی
حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه هویت ایرانی و هویت شیعی در جمهوری اسلامی به شکلی کمنظیر در هم تنیده شده است، گفت: سالها اندیشکدههای غربی نسبت به پیامدهای پیوند این دو هویت هشدار میدادند و معتقد بودند اگر این دو عنصر بهطور کامل با یکدیگر گره بخورند، قدرتی بزرگ در منطقه و جهان شکل خواهد گرفت. امروز میتوان آثار این ظرفیت عظیم را در اقتدار و نفوذ جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری در منطقه است که طی دهههای اخیر توانسته استقلال، تمامیت ارضی و هویت سیاسی خود را حفظ کند و در عین حال به الگویی الهامبخش برای ملتهای آزاده جهان تبدیل شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه کشور وارد دورهای جدید از تحولات جهانی شده است، گفت: امروز با شکلگیری نظم جدید جهانی مواجه هستیم و ایران در متن این تحولات قرار دارد. از این رو ضروری است فعالان فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جایگاه و نقش خود را در این شرایط بهدرستی بشناسند.
وی جنگ کنونی دشمنان علیه جمهوری اسلامی را جنگی چندبعدی توصیف کرد و افزود: در شرایط فعلی با ابعاد مختلفی از تقابل و رویارویی مواجه هستیم؛ از جنگ نظامی و امنیتی گرفته تا جنگ رسانهای، شناختی، اقتصادی و دیپلماتیک. دشمن تلاش میکند از همه ابزارهای خود برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور استفاده کند و در چنین فضایی نقش نهادهای فرهنگی بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی
حجت الاسلام ولدان با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی اظهار داشت: حضور گسترده و خودجوش مردم در موکبها، اجتماعات، کاروانهای مردمی و فعالیتهای فرهنگی یک سرمایه ارزشمند اجتماعی است که باید حفظ، تقویت و سازماندهی شود.
وی شناسایی، توانمندسازی و شبکهسازی فعالان مردمی را از اولویتهای سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و گفت: بسیاری از مردم بدون هیچ چشمداشتی وارد میدان شدهاند و با امکانات محدود، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی را شکل دادهاند. این ظرفیتها باید مورد حمایت قرار گیرند و به یک شبکه منسجم مردمی تبدیل شوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از آغاز برنامهریزیهای گسترده برای ماه محرم خبر داد و افزود: محرم امسال به دلیل شرایط ویژه کشور و منطقه، از اهمیت مضاعفی برخوردار است و برنامههای این ایام با رویکردی متفاوت و متناسب با نیازهای روز جامعه اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرح «همداستان، همسرنوشت» در سطح استان گفت: هدف این طرح آن است که هر شهرستان ضمن حرکت در چارچوب سیاستهای کلان فرهنگی، مسائل، ظرفیتها و نیازهای بومی خود را نیز شناسایی و برای آن برنامهریزی کند تا فعالیتهای فرهنگی اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
ولدان با تأکید بر رویکرد محلهمحوری در برنامههای فرهنگی تصریح کرد: تقویت مساجد، اجتماعات محلی، هیئات و شبکههای مردمی یکی از مهمترین راهبردهای پیشرو است. باید از ظرفیت عظیم مردمی شکلگرفته در ماههای اخیر برای توسعه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و دینی بهره گرفت و زمینه مشارکت گستردهتر مردم را فراهم کرد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران تبلیغات اسلامی شهرستانهای فارس، بر ضرورت همافزایی، انتقال تجربیات موفق و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای پیشبرد مأموریتهای فرهنگی تأکید کرد و خواستار برنامهریزی منسجم برای ایام پیشرو بهویژه ماههای محرم و صفر شد.
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