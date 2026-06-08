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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

ولدان: مردم ایران در تراز «ملت مبعوث» نقش‌آفرینی می‌کنند

ولدان: مردم ایران در تراز «ملت مبعوث» نقش‌آفرینی می‌کنند

شیراز - مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در تحولات اخیر کشور گفت: ملت ایران امروز به یک «ملت مبعوث» تبدیل شده و کشور وارد مرحله‌ای جدید از نظم جهانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح دوشنبه در جمع مدیران تبلیغات اسلامی شهرستان‌های فارس با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: یکی از کلیدواژه‌های مهم و پرتکرار در بیانات اخیر معظم‌له، تعبیر «ملت مبعوث» است؛ مفهومی که حامل پیام‌های عمیق فرهنگی، اجتماعی و تمدنی بوده و بیانگر جایگاه ویژه مردم در شرایط کنونی کشور است.

وی افزود: رهبر انقلاب در ترسیم راهبردهای کلان کشور، بارها بر نقش مردم تأکید کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که همه مسئولان، مدیران و فعالان فرهنگی باید خود را در تراز این ملت بزرگ تعریف کنند. امروز دیگر نمی‌توان با نگاه‌های گذشته به مسائل کشور نگریست؛ زیرا مردم در عرصه‌های مختلف ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی گفت: آنچه در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، جلوه‌ای از قدرت اجتماعی ملت ایران است. مردمی که با وجود مشکلات اقتصادی، فشارهای خارجی و جنگ روانی دشمن، همچنان پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و در بزنگاه‌های حساس حضوری تعیین‌کننده دارند.

پیوند هویت ایرانی و شیعی در جمهوری اسلامی

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه هویت ایرانی و هویت شیعی در جمهوری اسلامی به شکلی کم‌نظیر در هم تنیده شده است، گفت: سال‌ها اندیشکده‌های غربی نسبت به پیامدهای پیوند این دو هویت هشدار می‌دادند و معتقد بودند اگر این دو عنصر به‌طور کامل با یکدیگر گره بخورند، قدرتی بزرگ در منطقه و جهان شکل خواهد گرفت. امروز می‌توان آثار این ظرفیت عظیم را در اقتدار و نفوذ جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری در منطقه است که طی دهه‌های اخیر توانسته استقلال، تمامیت ارضی و هویت سیاسی خود را حفظ کند و در عین حال به الگویی الهام‌بخش برای ملت‌های آزاده جهان تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه کشور وارد دوره‌ای جدید از تحولات جهانی شده است، گفت: امروز با شکل‌گیری نظم جدید جهانی مواجه هستیم و ایران در متن این تحولات قرار دارد. از این رو ضروری است فعالان فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جایگاه و نقش خود را در این شرایط به‌درستی بشناسند.

وی جنگ کنونی دشمنان علیه جمهوری اسلامی را جنگی چندبعدی توصیف کرد و افزود: در شرایط فعلی با ابعاد مختلفی از تقابل و رویارویی مواجه هستیم؛ از جنگ نظامی و امنیتی گرفته تا جنگ رسانه‌ای، شناختی، اقتصادی و دیپلماتیک. دشمن تلاش می‌کند از همه ابزارهای خود برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور استفاده کند و در چنین فضایی نقش نهادهای فرهنگی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی اظهار داشت: حضور گسترده و خودجوش مردم در موکب‌ها، اجتماعات، کاروان‌های مردمی و فعالیت‌های فرهنگی یک سرمایه ارزشمند اجتماعی است که باید حفظ، تقویت و سازماندهی شود.

وی شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی فعالان مردمی را از اولویت‌های سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و گفت: بسیاری از مردم بدون هیچ چشمداشتی وارد میدان شده‌اند و با امکانات محدود، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی را شکل داده‌اند. این ظرفیت‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند و به یک شبکه منسجم مردمی تبدیل شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از آغاز برنامه‌ریزی‌های گسترده برای ماه محرم خبر داد و افزود: محرم امسال به دلیل شرایط ویژه کشور و منطقه، از اهمیت مضاعفی برخوردار است و برنامه‌های این ایام با رویکردی متفاوت و متناسب با نیازهای روز جامعه اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح «هم‌داستان، هم‌سرنوشت» در سطح استان گفت: هدف این طرح آن است که هر شهرستان ضمن حرکت در چارچوب سیاست‌های کلان فرهنگی، مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای بومی خود را نیز شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی کند تا فعالیت‌های فرهنگی اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

ولدان با تأکید بر رویکرد محله‌محوری در برنامه‌های فرهنگی تصریح کرد: تقویت مساجد، اجتماعات محلی، هیئات و شبکه‌های مردمی یکی از مهم‌ترین راهبردهای پیش‌رو است. باید از ظرفیت عظیم مردمی شکل‌گرفته در ماه‌های اخیر برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی بهره گرفت و زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم را فراهم کرد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران تبلیغات اسلامی شهرستان‌های فارس، بر ضرورت هم‌افزایی، انتقال تجربیات موفق و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد مأموریت‌های فرهنگی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی منسجم برای ایام پیش‌رو به‌ویژه ماه‌های محرم و صفر شد.

کد مطلب 6853767

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