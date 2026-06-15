به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه یکشنبه در جلسه کانون و بسیج مداحان فارس گفت: محرم امسال با توجه به شرایط خاص کشور و تأثیرات نهضت حسینی بر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه، از ویژگی‌های متمایزی برخوردار است و لازم است هیئات مذهبی با برنامه‌ریزی منسجم، فعالیت‌های خود را تا روز سیزدهم محرم ادامه دهند.

وی همچنین بر اتخاذ رویکردهای حماسی در اشعار و سبک‌های مداحی تأکید کرد و افزود: جامعه مداحان نقش مهمی در میدان‌داری فرهنگی و به صحنه آوردن ظرفیت‌های مردمی دارد و این نقش‌آفرینی می‌تواند در تقویت روحیه استکبارستیزی، امیدآفرینی و افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط کنونی مؤثر باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه با اشاره به ضرورت صیانت از جایگاه مداحی و هیئات مذهبی گفت: در کنار حفظ فضای حماسی مراسم‌ها، ساماندهی و نظارت بر آسیب‌های احتمالی حوزه مداحی، به‌ویژه در مجالس خانگی و مراسم‌های ختم، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

حجت الاسلام ولدان افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، کانون مداحان، بسیج مداحان و شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌های فارس برای تدوین چارچوب‌های قانونی، ارتقای کیفیت محتوا و جلوگیری از انتشار مطالب غیرمستند و انحرافات احتمالی، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی مداحان را یکی از نیازهای امروز جامعه برشمرد و تصریح کرد: ذاکران اهل‌بیت(ع) علاوه بر رسالت ستایشگری، می‌توانند در کاهش آسیب‌های روحی و روانی ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی و امید در جامعه نقش‌آفرین باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه هیئات مذهبی در شرایط کنونی رسالتی فراتر از برگزاری مراسم عزاداری بر عهده دارند، اظهار داشت: باید با تمرکز بر خدمات اجتماعی و گره‌گشایی از مشکلات مردم، کارکردهای واقعی دستگاه سیدالشهدا(ع) بیش از پیش در جامعه نمایان شود.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت موکب‌ها و هیئات مذهبی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در فصل جابه‌جایی‌ها و مشکلات مرتبط با اجاره‌نشینی، می‌تواند جلوه‌ای از دستگیری مؤمنانه و برکات فرهنگ حسینی در زندگی روزمره مردم باشد و این رویکرد با همراهی ائمه جمعه و خیران باید به یک جریان پایدار اجتماعی تبدیل شود.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش مداحان به عنوان پرچمداران نهضت حسینی گفت: الگوی حضرت زینب(س) در دو عرصه تبیین و استقامت، می‌تواند نقشه راه جامعه مداحی در شرایط امروز باشد. هر هیئت مذهبی و هر مداح می‌تواند به کانونی برای جهاد تبیین تبدیل شود و ضمن روشنگری درباره جریان‌های نفاق و استکبار، نسبت به مسائل روز جامعه از جمله مبارزه با مفاسد اقتصادی و احتکار نیز با زبان هنر، حماسه و مطالبه‌گری ایفای نقش کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان روحانیت و جامعه مداحان خاطرنشان کرد: پیوند میان شور و حماسه حسینی که در اختیار مداحان است و شعور و پیام‌های عاشورایی که توسط روحانیت تبیین می‌شود، لازمه عبور موفق از شرایط حساس کنونی است و می‌تواند با تقویت روحیه مقاومت و تاب‌آوری در جامعه، مسیر دستیابی به پیروزی‌های بزرگ را هموار سازد.