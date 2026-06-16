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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۴

محرم امسال صحنه آشکار تقابل حسینیان و یزیدیان زمان است

محرم امسال صحنه آشکار تقابل حسینیان و یزیدیان زمان است

شیراز-مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه محرم امسال متفاوت از همه سال‌های گذشته برگزار می‌شود، گفت: ملت ایران با حضور در صحنه، وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب، ولایت نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه جمعه در جمع عزاداران حسینی شیراز با اشاره به فضای متفاوت محرم امسال، گفت: مردم ایران در ماه‌های گذشته با حضور مستمر در صحنه، ارادت و وفاداری خود را به مکتب سیدالشهدا (ع) نشان داده‌اند و این حضور گسترده، جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت با فرهنگ عاشورا است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای اخیر کشور افزود: محرم امسال در شرایطی آغاز شده که ملت ایران داغدار شخصیت‌هایی است که عمر خود را در مسیر خدمت، مجاهدت و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی سپری کردند و با شهادت، راه خود را به پایان رساندند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه محرم امسال از جهات مختلف با سال‌های گذشته تفاوت دارد، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری می‌توان تقابل جبهه حق و باطل را مشاهده کرد؛ همان تقابلی که در طول تاریخ میان حسینیان و یزیدیان وجود داشته و اکنون نیز در قالبی جدید ادامه دارد.

حجت الاسلام ولدان با استناد به آیات قرآن کریم اظهار داشت: خداوند مؤمنان را از تاریکی‌ها به سوی نور هدایت می‌کند و در مقابل، طاغوت انسان‌ها را از مسیر نور به سوی ظلمت می‌کشاند. ملت ایران با تمسک به فرهنگ عاشورا و ولایت در مسیر نور و هدایت حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد که ملت ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و از تهدیدها و فشارهای دشمنان هراسی ندارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت رمز اقتدار ملت ایران است، گفت: مردم ایران بارها ثابت کرده‌اند که در دفاع از ارزش‌های دینی و ملی خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد و شهادت را افتخار خود می‌دانند.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به وقایع صدر اسلام و حادثه عاشورا افزود: یکی از درس‌های مهم نهضت امام حسین (ع) ضرورت حضور به‌موقع مردم و خواص در صحنه است؛ چراکه بی‌تفاوتی و عدم همراهی با جبهه حق می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران طی بیش از چهار دهه گذشته با وجود همه توطئه‌ها، تحریم‌ها و فشارها، حمایت خود از نظام اسلامی و ولایت فقیه را حفظ کرده‌اند و این همراهی، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: امروز مردم ایران با انسجام، همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتدار ملی را به نمایش گذاشته‌اند و این وحدت، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان است.

حجت الاسلام ولدان در پایان خود با اشاره به جایگاه محرم و مجالس عزاداری سیدالشهدا (ع) گفت: حضور در مجالس عزای امام حسین (ع) توفیقی الهی است و هرکس در این محافل حاضر می‌شود، به دعوت اهل‌بیت (ع) قدم در این مسیر گذاشته است.

کد مطلب 6861583

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