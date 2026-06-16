محرم امسال صحنه آشکار تقابل حسینیان و یزیدیان زمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه جمعه در جمع عزاداران حسینی شیراز با اشاره به فضای متفاوت محرم امسال، گفت: مردم ایران در ماههای گذشته با حضور مستمر در صحنه، ارادت و وفاداری خود را به مکتب سیدالشهدا (ع) نشان دادهاند و این حضور گسترده، جلوهای از پیوند عمیق ملت با فرهنگ عاشورا است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای اخیر کشور افزود: محرم امسال در شرایطی آغاز شده که ملت ایران داغدار شخصیتهایی است که عمر خود را در مسیر خدمت، مجاهدت و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی سپری کردند و با شهادت، راه خود را به پایان رساندند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه محرم امسال از جهات مختلف با سالهای گذشته تفاوت دارد، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری میتوان تقابل جبهه حق و باطل را مشاهده کرد؛ همان تقابلی که در طول تاریخ میان حسینیان و یزیدیان وجود داشته و اکنون نیز در قالبی جدید ادامه دارد.
حجت الاسلام ولدان با استناد به آیات قرآن کریم اظهار داشت: خداوند مؤمنان را از تاریکیها به سوی نور هدایت میکند و در مقابل، طاغوت انسانها را از مسیر نور به سوی ظلمت میکشاند. ملت ایران با تمسک به فرهنگ عاشورا و ولایت در مسیر نور و هدایت حرکت میکنند.
وی ادامه داد: حضور مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد که ملت ایران همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و از تهدیدها و فشارهای دشمنان هراسی ندارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت رمز اقتدار ملت ایران است، گفت: مردم ایران بارها ثابت کردهاند که در دفاع از ارزشهای دینی و ملی خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد و شهادت را افتخار خود میدانند.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به وقایع صدر اسلام و حادثه عاشورا افزود: یکی از درسهای مهم نهضت امام حسین (ع) ضرورت حضور بهموقع مردم و خواص در صحنه است؛ چراکه بیتفاوتی و عدم همراهی با جبهه حق میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران طی بیش از چهار دهه گذشته با وجود همه توطئهها، تحریمها و فشارها، حمایت خود از نظام اسلامی و ولایت فقیه را حفظ کردهاند و این همراهی، سرمایهای بزرگ برای کشور محسوب میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: امروز مردم ایران با انسجام، همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتدار ملی را به نمایش گذاشتهاند و این وحدت، مهمترین عامل ناکامی دشمنان است.
حجت الاسلام ولدان در پایان خود با اشاره به جایگاه محرم و مجالس عزاداری سیدالشهدا (ع) گفت: حضور در مجالس عزای امام حسین (ع) توفیقی الهی است و هرکس در این محافل حاضر میشود، به دعوت اهلبیت (ع) قدم در این مسیر گذاشته است.
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