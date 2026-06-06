ابوالفضل زندی بر بام جهان ایستاد/ صعود تکواندوکاران در رنکینگ المپیکی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سایت فدراسیون جهانی تکواندو، رنکینگ تکواندوکاران در ماه ژوئن با احتساب امتیازات رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان ازبکستان و قهرمانی آسیای مغولستان اعلام و جایگاه تکواندوکاران در ۲ گروه بانوان و آقایان با تغییراتی همراه شد.

در گروه آقایان و در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی پس از کسب مقام قهرمانی در قهرمانی آسیا با کسب ۲۲۵.۴ امتیاز در رده اول جدول رده بندی المپیکی قرارگرفت. مهدی حاجی موسایی قهرمان آسیا نیز با کسب ۱۴۰ امتیاز به رتبه هشتم رفت. مهدی رزمیان نیز با ۱۰۶.۹۱ امتیاز در رتبه نوزدهم قرار گرفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، رادین زینالی با ۵۷.۴۳ امتیاز در رتبه ۵۸ ایستاد. امیرسینا بختیاری دارنده طلای قهرمانی آسیا در وزن ۸۰- کیلوگرم با ۱۱۴ امتیاز در رده ۱۲ قرار گرفته است. مهران برخورداری با ۹۱.۳۲ امتیاز به رتبه هجدهم رفت. بنیامین سلطانیان قهرمان نوجوانان جهان نیز با کسب ۴۰ امتیاز به رتبه ۶۶ جدول صعود کرد.

آرین سلیمی با کسب عنوان قهرمانی در آسیا با ۱۶۱.۱۷ امتیاز به جایگاه ششم وزن ۸۰+ کیلوگرم ایستاد. محمد حسین یزدانی با دو پله صعود و ۶۲.۴۸ امتیاز در رده ۳۰ جدول رده بندی قرار گرفت.

در گروه بانوان در وزن ۴۹- کیلوگرم پرنیان نوری با کسب ۶۱.۷۱ امتیاز به رتبه ۶۲ رفت. ناهید کیانی قهرمان آسیای مغولستان در وزن ۵۷- کیلوگرم با ۱۲۶.۲۱ امتیاز رتبه یازدهم جدول را به خود اختصاص داده است. مبینا نعمت زاده نیز با کسب ۱۰۴.۸۱ امتیاز در رده ۱۵ قرار گرفت.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی با ۴۴.۲۱ امتیاز و در رتبه ۶۱ قرار گرفت. ساغر مرادی نیز با ۴ پله صعود و کسب ۴.۶۸ امتیاز در رتبه شصت و هفتم ایستاد.

در وزن ۶۷+ کیلوگرم حنا زرین کمر قهرمان نوجوانان جهان ازبکستان با کسب ۵۷ امتیاز در جایگاه چهلم ایستاد.