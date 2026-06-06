جمع آوری ۸۵ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز در زابل

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی سنچولی، فرمانده انتظامی شهرستان زابل گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت،طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۳ نفر سارق، ۳۷ نفر معتاد متجاهر،۸ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۸۵ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل بیان کرد: همچنین در این طرح تعداد یک دستگاه موتورسیکلت،یک دستگاه خودروی سرقتی، ۹ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۴۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف،فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.