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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

جمع آوری ۸۵ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز در زابل

جمع آوری ۸۵ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز در زابل

زابل - فرمانده انتظامی شهرستان زابل از جمع‌آوری ۸۵ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز و کشف ۴۹ خودرو و موتورسیکلت فاقد پلاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی سنچولی، فرمانده انتظامی شهرستان زابل گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت،طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۳ نفر سارق، ۳۷ نفر معتاد متجاهر،۸ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۸۵ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل بیان کرد: همچنین در این طرح تعداد یک دستگاه موتورسیکلت،یک دستگاه خودروی سرقتی، ۹ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۴۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف،فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

کد مطلب 6852209

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