به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ساکت اظهار کرد: در راستای تسریع روند اجرای پروژه، عملیات حفاری، تحکیم، قالببندی، آرماتوربندی و بتنریزی در ایستگاههای مهمی همچون امام علی (ع)، نقشجهان، آمادگاه، امام حسین (ع)، خلجا، طوقچی، شاهد، عمان سامانی، دارک و زینبیه با دقت و جدیت دنبال شده است.
وی افزود: هماکنون مراحل تکمیل سازههای اصلی و همچنین آغاز عملیات نازککاری در بخشهای مختلف این ایستگاهها مطابق با استانداردهای اجرایی پروژه در دست اقدام است.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در حوزه تجهیزات، عملیاتی نظیر کابلکشی بخشهایی از مسیر، نصب و استقرار رکهای مخابراتی، مونتاژ آسانسورهای مرکزی و تکمیل اتاقهای LPS و برق در تعدادی از ایستگاههای منتخب به انجام رسیده است.
وی به فعالیتهای انجام شده در بخش روسازی اشاره کرد و گفت: تنظیم دقیق هندسه خط، ادامه بتنریزی محورهای ایستگاه دارک و همچنین آمادهسازی مسیر منتهی به دپو، از جمله اقدامات کلیدی در هفته گذشته محسوب میشود.
ساکت با بیان اینکه برنامهریزیهای مدیریتی پروژه نیز به موازات عملیات اجرایی با هدف افزایش سرعت پیشرفت کار دنبال میشود، ادامه داد: طی هفته گذشته جلسات راهبردی متعددی از جمله نشست با شرکت مپنا جهت تعیین سناریوی بهرهبرداری اولویت دوم خط دو، جلسه با مدیرکل محترم پدافند غیرعامل استانداری و همچنین جلساتی به منظور بررسی وضعیت ایستگاههای دارای پتانسیل جذب سرمایهگذار برگزار گردید تا اطمینان حاصل شود روند اجرایی پروژه در تمامی بخشها با قوت و بدون هیچگونه وقفه ادامه خواهد یافت.
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