«ترجمه و تجدد در ایرانِ دوره قاجار» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ترجمه و تجدد در ایرانِ دوره قاجار» نوشته دکتر محمدامیر احمدزاده از سوی انتشارات بنیاد ایرانشناسی منتشر شد.
این کتاب ضمن بررسی تاریخ فرهنگی ترجمه در ایران از زمان عباسمیرزای ولیعهد تا انقلاب مشروطه (۱۲۱۰ تا ۱۳۲۵ هجری قمری)، به این موضوع میپردازد که ترجمه چگونه به یک پدیده پیچیده اجتماعی ـ فرهنگی تبدیل شد و در انتقال دانش و مفاهیم سایر ملل به جامعه ایرانی نقشآفرینی کرد.
در این پژوهش، با اشاره به بنیانگذاران و نهادهای اصلی ترجمه در آن دوران، نقش روزنامهها و تأثیرات ترجمه بر شکلگیری اندیشههای نوگرایانه و بیداری اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین در این اثر نشان داده میشود که ترجمه چگونه به پیشرفت دانشهایی همچون پزشکی مدرن، تاریخنگاری و جغرافیای نوین یاری رساند و مفاهیم قانون و آزادی را وارد عرصه گفتمان عمومی کرد.
نویسنده در این کتاب ضمن ارائه تحلیلی جامع از موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیشِ روی جنبش ترجمه، به تأثیرات پایدار این جریان در شکلدهی به جامعهای پرداخته است که بهطور فزاینده مصرفکننده دانش مدرن است.
کتاب «ترجمه و تجدد در ایران دوره قاجار» در پنج بخش تنظیم شده است. بخش نخست به مبانی نظری ـ تاریخی ترجمه اختصاص دارد. در بخش دوم، شکلگیری و تحول نهاد ترجمه در ایران بررسی شده است. بخش سوم به واکاوی ترجمه و حکمرانی قاجاریه میپردازد و در بخش چهارم نسبت ترجمه و تجدد ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده در بخش پنجم نیز موانع و محدودیتهای اصلی اثرگذاری بر جنبش ترجمه را برشمرده است. در پایان کتاب نیز فهرستی از ترجمهها و تألیفات مهم منتشرشده در فاصله سالهای ۱۲۱۰ تا ۱۳۲۵ هجری قمری ارائه شده است.
کتاب «ترجمه و تجدد در ایرانِ دوره قاجار» به قلم دکتر محمدامیر احمدزاده در ۶۴۰ صفحه تدوین شده و در زمستان ۱۴۰۴ از سوی انتشارات بنیاد ایرانشناسی به چاپ رسیده است.
این اثر پژوهشی، منبعی ارزشمند برای پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر ایران، مطالعات ترجمه، تاریخ فرهنگی، اندیشه سیاسی و اجتماعی و مطالعات قاجار به شمار میآید و میتواند زمینهساز پژوهشهای گستردهتر درباره نقش ترجمه در فرایند انتقال دانش و شکلگیری تجدد در ایران باشد.
علاقهمندان برای تهیه کتاب «ترجمه و تجدد در ایرانِ دوره قاجار» میتوانند به انتشارات بنیاد ایرانشناسی مراجعه کرده یا از طریق فروشگاه اینترنتی کتاب در تارنمای بنیاد ایرانشناسی، نسبت به تهیه این اثر اقدام کنند.
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