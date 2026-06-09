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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

توقیف ۶۸ ماینر قاچاق در تاکستان

توقیف ۶۸ ماینر قاچاق در تاکستان

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از توقیف ۶۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال و مجازات متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی گفت: پرونده نگهداری و استفاده ۶۸ دستگاه ماینر قاچاق در یک شرکت تولیدی به ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۷ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: با توجه به مستندات، اتهام انتسابی محرز، علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف به پرداخت ۹ میلیارد و ۷۰۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گفته رزاقی پرونده این تخلف با گزارش پلیس امنیت اقتصادی تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

کد مطلب 6854748

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