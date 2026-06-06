به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه‌ آموزشی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ با عنوان «صدراه» و با تدریس استاد دانش اقباشاوی، نویسنده و کارگردان سینما، در حوزه هنری خوزستان برگزار خواهد شد.

این کارگاه تخصصی با هدف آموزش شیوه‌های دستیابی به ایده‌های خلاقانه برای ساخت فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای طراحی شده و تلاش دارد تجربه‌های عملی و آموزشی را در اختیار فیلمسازان جوان قرار دهد.

دانش اقباشاوی کارگردان فیلم سینمایی «اسفند » در این دوره آموزشی، به بررسی فرایند شکل‌گیری ایده، روایت‌پردازی فشرده و ویژگی‌های ساخت فیلم‌های کوتاه بسیار خواهد پرداخت.

این کارگاه روزهای پنجشنبه ۲۱ و جمعه ۲۲ خردادماه در حوزه هنری خوزستان برگزار می‌شود.

ظرفیت حضور در این دوره محدود میباشد و ثبت‌نام در آن الزامی است.

علاقه‌مندان واجد شرایط می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۶۸۲۰۷۲۵ تماس و یا برای ثبت نام از طریق لینک https://formafzar.com/form/rqkbf اقدام نمایند.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ با هدف حمایت از ایده‌های خلاقانه و روایت‌های کوتاه، مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و تخصصی را در قالب کارگاه‌های «صد راه» در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌کند و در پایان کارگاه از فیلم نامه های واجد شرایط حمایت تولید انجام می گیرد.