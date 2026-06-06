به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسمعیلی با بیان اینکه بازگشت حجاج مازندرانی تا ۲۳ خرداد ادامه دارد، افزود: پرواز حجاج از فرودگاه جده به فرودگاه گرگان خواهد بود.

او ادامه داد: اعزام حجاج مازندرانی با توجه به اجرای طرح توسعه فرودگاه ساری امسال از فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد انجام و برای رفاه بیشتر زائران، بازگشت آنان از فرودگاه گرگان برنامه‌ریزی شده است.

مدیرحج و زیارت مازندران گفت: برای تسهیل انتقال زائران هماهنگی با فرودگاه گرگان و پیش‌بینی ناوگان اتوبوسرانی برای انتقال حجاج از گرگان به شهرهای مختلف مازندران اندیشیده شده است.

یک‌هزار و ۲۵۲ زائر مازندرانی حج تمتع به دلیل اجرای طرح های توسعه فرودگاه مرکز استان امسال در قالب ۱۰ کاروان از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به سرزمین وحی اعزام شده بودند.