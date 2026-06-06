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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

کشف ۴ خودروی سرقتی و دستگیری ۳ سارق در بناب

کشف ۴ خودروی سرقتی و دستگیری ۳ سارق در بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از اجرای طرح تشدید مقابله با سرقت خودرو در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این طرح، ۴ دستگاه خودروی سرقتی کشف و ۳ سارق نیز دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری عصر شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با سرقت خودرو، مأموران کلانتری ۱۲ شهرک ولیعصر با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند ۴ دستگاه خودروی سرقتی را کشف کنند.

وی افزود: این خودروها از شهرهای تهران، تبریز، مراغه و بناب به سرقت رفته بودند که با اشراف اطلاعاتی و تلاش مأموران شناسایی و کشف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اشاره به دستگیری متهمان در این رابطه تصریح کرد: در این عملیات، ۳ نفر سارق خودرو شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ بابایاری در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با سرقت از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6852151

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