کشت ۳۷۰۰ هکتار گندم در گرمسار؛ برداشت ۱۲ هزار تن محصول برآورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح شنبه در بازدید از انبار سیلو گرمسار سطح زیر کشت گندم شهرستان را سه هزار و ۷۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: روند خرید گندم با رعایت پروتکل های ابلاغی در حال انجام است.

وی متوسط برداشت را از هر هکتار چهار تن برآورد کرد و ادامه داد: طبق پیش بینی ها برای سال جاری برداشت ۱۲ هزار تن گندم در مزارع گرمسار پیش بینی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار از بازدیدهای میدانی خرید گندم تا پایان فصل خرید خبر داد و اضافه کرد: هدف این بازدیدها رفع نواقص موجود در کوتاه ترین زمان و صیانت از حقوق بهره برداران است.

جورابلو با اشاره به اینکه سطح زیر گندم شهرستان نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: باتوجه به بارندگی ها به نظر می رسد که تولید گندم به نسبت سال گذشته با کاهش مواجه نباشد.

وی فعالیت سه هزار گندم کار در گرمسار خبر داد و اظهار کرد: این بهره برداران در حال برداشت و تحویل آن به مراکز خرید هستند که تمامی ابعاد عملیاتی مراکز خرید گندم برای حمایت از این تعداد بهره بردار تحت نظارت و بازرسی قرار دارد.