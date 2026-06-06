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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

حزب‌الله حمله صهیونیست‌ها به ارتش لبنان را محکوم کرد

حزب‌الله حمله صهیونیست‌ها به ارتش لبنان را محکوم کرد

حزب الله لبنان در بیانیه ای حمله رژیم صهیونیستی به خودروی ارتش لبنان را جنایتی عمدی در راستای مجموعه جنایات اسرائیل علیه ملت و نظامیان لبنانی دانسته و آن را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان حمله اشغالگران صهیونیست به خودروی ارتش ملی لبنان را یک جنایت عمدی توصیف کرد که به مجموعه جنایت‌های ارتش صهیونیستی علیه ملت لبنان اضافه شده است.

بیانیه حزب الله تصریح کرد که این جنایت نتیجه طبیعی سهل انگاری دولت در اعمال تمامیت ارضی و خون شهدا و امتیاز دهی‌های مجانی به دیگران است که تازه ترین آنها تسلیم شدن کامل در برابر شروط دشمن در واشنگتن است که این اتفاق دشمن را نسبت به نادیده گرفتن خون ملت و ارتش لبنان تشویق می‌کند.

حزب الله لبنان ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده‌های شهدای ارتش و موسسات نظامی به فرماندهان و افسران و عناصر ارتش، این جنایت مذبوحانه را محکوم و بر حضور خود در کنار ارتش ملی لبنان تاکید کرد.

ارتش لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم اشغالگر صهیونیست به یک خودروی نظامی در جاده الخالدیه ـ النبطیه، شماری از نظامیان لبنانی از جمله یک افسر به شهادت رسیدند.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد در حمله‌ای دیگر به خودرویی در جاده الخردلی ـ الجرمق، یک افسر ارتش لبنان و راننده او به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6851899

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