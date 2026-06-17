به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز مستند سوره، مستند «شاخه‌ای روی آب» به کارگردانی محسن اسلام‌زاده و محمدمهدی حبیبی، پنجشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود. این اثر که محصول مرکز مستند سوره است، همزمان با اولین سالگرد جنگ ۱۲ روزه و شهادت دانشمند شهید محمدمهدی طهرانچی روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

«شاخه‌ای روی آب» روایتی از زندگی، فعالیت‌های علمی و فرهنگی و ابعاد شخصیتی شهید محمدمهدی طهرانچی است. این اثر با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی، گفتگو با نزدیکان و همراهان و مرور مقاطع مختلف زندگی این شهید، تلاش می‌کند تصویری جامع از مسیر زندگی و نقش‌آفرینی او در عرصه‌های علمی، آموزشی و مدیریتی ارائه دهد. شهید محمدمهدی طهرانچی از چهره‌های برجسته علمی کشور بود که در سال‌های فعالیت خود، مسئولیت‌های متعددی را در حوزه آموزش عالی برعهده داشت و نام او با توسعه علمی و تربیت نسل‌های جدید دانشگاهی گره خورده است.

مرکز مستند سوره با تولید این اثر، کوشیده است ضمن بازخوانی زندگی و اندیشه‌های این شهید، بخشی از میراث علمی و فرهنگی او را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

مستند «شاخه‌ای روی آب» به کارگردانی محسن اسلام‌زاده و محمدمهدی حبیبی پنجشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

این اثر پیش‌تر در آئین نخستین سالگرد شهادت محمدمهدی طهرانچی و همسر او شهید مژگان قراویری، در سینما بهمن قزوین و پردیس سینمایی هویزه مشهد رونمایی شده بود.