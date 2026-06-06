تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس در نشست آیورا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر درباره آخرین تحولات مرتبط با اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی در تهران برگزار شد.

در این نشست هم‌اندیشی، موضوعات مختلفی از جمله استانداردهای صیادی، امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، توسعه تجارت، گمرکات، همکاری‌های علمی، کنوانسیون‌های حفاظت محیط زیست، ترانزیت، لجستیک و تفاهم‌نامه‌های بنادر و دریانوردی مورد بررسی قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، ایران در حال حاضر به همراه کشور موریس کاندیدای تصدی پست نایب‌رئیسی این اتحادیه برای دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۷ است.

از سال ۲۰۰۷، مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری با امضای یادداشت‌تفاهم میان دولت ایران و آیورا به عنوان یکی از دو آژانس تخصصی آیورا در تهران مستقر است.

ایران برای دو دوره متوالی دو ساله (۲۰۲۱-۲۰۲۳ و ۲۰۲۳-۲۰۲۵) ریاست گروه کاری توانمندسازی اقتصادی زنان را عهده‌دار بوده و در حال حاضر نیز کشور هماهنگ‌کننده این موضوع است.

ریاست گروه آکادمیک آیورا نیز برای دوره دو ساله ۲۰۲۳-۲۰۲۵ با ایران است.

این گزارش می‌افزاید: اقیانوس هند به عنوان سومین پهنه بزرگ آبی جهان با بیش از ۲۰ میلیون کیلومتر مربع وسعت، سه قاره آسیا، آفریقا و اقیانوسیه را با جمعیتی بالغ بر ۲.۷ میلیارد نفر به هم پیوند داده است. در حال حاضر نیمی از کشتی‌های کانتینربر، یک‌سوم ترافیک تجاری و دو سوم تردد کشتی‌های نفتکش از این حوزه عبور می‌کند.

کارشناسان معتقدند اقیانوس هند به عنوان یک معبر دریایی مهم و استراتژیک در برقراری ارتباط تجاری و فرهنگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات قرن ۲۱ دارد؛ نقشی که اقیانوس آرام در قرن ۲۰ و اقیانوس اطلس در قرن ۱۹ ایفا کردند. منابع دست‌نخورده معدنی و انرژی‌های فسیلی واقع در بستر این اقیانوس نیز اهمیت مضاعفی به آن بخشیده است.

گفتنی است، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) به عنوان یک سازمان بین‌الدول در سال ۱۹۹۷ و همزمان با اولین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای منطقه تأسیس شد. این اتحادیه با هدف ارتقای همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی بر شش محور اصلی شامل ایمنی و امنیت دریایی، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، گردشگری و تبادلات فرهنگی، مدیریت شیلات، مدیریت خطر بلایا، علم و فناوری و تبادلات دانشگاهی، همچنین دو موضوع بین‌بخشی توانمندسازی اقتصادی زنان و اقتصاد آبی تمرکز دارد.