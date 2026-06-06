سفارت ایران در پاسخ به سفیر آمریکا:نمی توانید مقررات را زیر پا بگذارید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رسمی صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه این موضوع را افتخار دانست و در صفحه مجازی خود نوشت: «از تیم فوق‌العاده سفارت آمریکا در آنکارا بابت تلاش‌هایشان در روند بررسی و صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران در مسیر حضور این تیم در جام جهانی فوتبال تقدیر می‌کنم.

ورزش فراتر از مرزهاست و ما مشتاقانه منتظر استقبال از ورزشکاران و هواداران از سراسر جهان در ایالات متحده هستیم.»

در همین حال صفحه سفارت ایران در ترکیه در شبکه اجتماعی X پاسخ سفیر آمریکا را داد و نوشت: «شما نمی‌توانید رفتارهایی که مقررات فیفا را نقض می‌کند و تعهدات میزبانی ایالات متحده را زیر پا می‌گذارد، صرفاً با ستایش از خودتان، تطهیر کنید. چرا نمی‌گویید که ویزاها به بخش بزرگی از کادر مدیریتی و اجرایی، مشاوران فنی، و دیگران که بخش جدایی‌ناپذیری از هر تیم ملی فوتبال هستند، رد شده است؟ شما اکنون رفتار عمدی و تبعیض‌آمیز علیه تیم ملی فوتبال ایران را به بالاترین سطح خود رسانده‌اید. با گسترش خصومت‌های دل‌بخواهی‌تان علیه ملت ایران به حوزه ورزش، دولت ایالات متحده در عمل، تیم ملی ایران را از حق بازی در جام جهانی تحت شرایط عادی و بدون فشار و استرس نامتناسب محروم می‌کند. این بدترین شکل ممکن از مداخله سیاسی مغرضانه در ورزش را نشان می‌دهد. فیفا باید ایالات متحده را به دلیل نقض قوانین خود و رفتار تبعیض‌آمیز با تیم ملی فوتبال ایران، مسئول بداند.»