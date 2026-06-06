۲۶ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران ویزا گرفتند/ رئیس و ۱۲ نفر دیگر رد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ماهها بلاتکلیفی درباره حضور در جام جهانی، سرانجام برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ویزای ورود به ایالات متحده صادر شد؛ کشوری که قرار است هر سه دیدار مرحله گروهی ایران در آن برگزار شود. این موضوع را چهار مقام ارشد مطلع تأیید کردهاند.
روزنامه نیویورک تایمز که در گزارشی به این موضوع پرداخته در ادامه آورده است: در شرایطی که ایران با یکی از میزبانان جام جهانی یعنی آمریکا در وضعیت جنگی قرار دارد؛ اتفاقی بیسابقه در نزدیک به ۱۰۰ سال تاریخ جام جهانی، بازیکنان و مسئولان تیم ملی ایران تا روزهای منتهی به آغاز مسابقات منتظر بودند تا مشخص شود آیا اجازه حضور در این رقابتها را خواهند داشت یا خیر.
به گفته یکی از مسئولان، روز جمعه یکی از مقامات ایرانی برای دریافت گذرنامههایی که در روند صدور ویزا تحویل داده شده بود، اعزام شد. درخواست ویزای تمامی ۲۶ بازیکن تیم ملی پذیرفته شده اما بیش از ۱۲ نفر از اعضای کادر پشتیبانی شامل مربیان، بدنسازان، آنالیزورها، کادر پزشکی و همچنین برخی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم را همراهی کنند، با رد درخواست ویزا مواجه شدهاند.
همچنین ویزای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، نیز رد شده است.
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) که رئیس آن، جیانی اینفانتینو، روابط نزدیکی با دونالد ترامپ دارد، در هفتههای اخیر تلاش کرده بود یکی از بزرگترین بحرانهای تاریخ جام جهانی را مدیریت کند. تاج در گفتوگویی با نیویورک تایمز اعلام کرده بود که اینفانتینو در ماه مارس با مسئولان ایرانی دیدار کرده و دبیرکل فیفا نیز ماه گذشته به ترکیه سفر کرده بود؛ جایی که تیم ملی ایران برای برگزاری اردوی آمادهسازی حضور داشت.
چهار مقام مطلع که از صدور ویزا برای اعضای تیم ملی خبر دادهاند، به دلیل نداشتن مجوز رسمی برای اظهارنظر عمومی، نخواستند نامشان فاش شود.
یکی از این مقامات که در دولت آمریکا فعالیت میکند، گفته است ویزاهای لازم برای حضور ورزشکاران و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و دولت آمریکا اجازه نخواهد داد از این روند برای ورود افراد دیگر با اهدافی غیر از حضور در جام جهانی سوءاستفاده شود.
پائولو زامپولی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور مشارکتهای جهانی و از متحدان قدیمی ترامپ، نیز اعلام کرده که محدودیت اعمالشده برای برخی افراد با هدف «حفاظت از امنیت داخلی آمریکا» اتخاذ شده است.
ایران قرار است در مرحله گروهی جام جهانی سه دیدار در ساحل غربی آمریکا برگزار کند؛ نخست برابر نیوزیلند در ۱۵ ژوئن در لسآنجلس، سپس مقابل بلژیک در ۲۱ ژوئن در لسآنجلس و در نهایت برابر مصر در ۲۶ ژوئن در سیاتل.
در حالی که تیم ملی ایران منتظر مشخص شدن وضعیت ورود به آمریکا بود، بازیکنان تمرینات خود را در جنوب غربی ترکیه دنبال میکردند. ایران در ابتدا قصد داشت در شهر توسان ایالت آریزونا مستقر شود اما بعداً تصمیم گرفت محل اقامت خود را به تیخوانا در مکزیک، نزدیک مرز آمریکا، منتقل کند. مهدی تاج گفته این تصمیم با هماهنگی فیفا اتخاذ شده تا مدت حضور تیم در خاک آمریکا به حداقل برسد.
طبق مقررات جام جهانی، تیم ملی ایران باید حداقل دو روز پیش از هر مسابقه وارد آمریکا شود تا در برنامههای رسانهای و تمرینات رسمی ورزشگاهها شرکت کند.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، ماه گذشته اعلام کرده بود که تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
مقامهای ایرانی در ماههای اخیر بارها نسبت به نحوه برخورد با تیم ملی در آستانه جام جهانی اعتراض کردهاند. فوتبال باشگاهی ایران نیز پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر ماه فوریه برای مدتی متوقف شده بود و بسیاری از بازیکنان تنها در اردوهای داخلی و سپس در ترکیه امکان تمرین پیدا کردند.
به نوشته نیویورک تایمز، رد شدن درخواست ویزای مهدی تاج چندان دور از انتظار نبود. او پیشتر نیز برای حضور در مراسم قرعهکشی جام جهانی در واشنگتن موفق به دریافت مجوز ورود نشده بود و ماه گذشته نیز هنگام سفر به ونکوور کانادا برای شرکت در نشست سالانه فیفا، مقامهای کانادایی مدارک او را باطل کردند.
مهدی تاج در گفتگو با نیویورک تایمز تأکید کرده است: «ما به جام جهانی صعود کردهایم و باید بهترین امکانات برای حضور در مسابقات در اختیارمان قرار گیرد. در فوتبال مفهومی به نام بازی جوانمردانه وجود دارد و همه کشورها باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.»
لازم به ذکر است که پیشتر رسانه الجزیره خبر داده بود که ویزای ۱۵ همراه تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در آمریکا رد شده است.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
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