  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۴

تاج درخواست داده بود یا نه؟

اسامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران که ویزای آمریکا را دریافت نکردند

اسامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران که ویزای آمریکا را دریافت نکردند

تعدادی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران نتوانستند ویزای سفر به آمریکا را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم ملی فوتبال ایران امروز شنبه ترکیه را به مقصد مکزیک برای حضور در کمپ خود ترک می کند، سفارت آمریکا به تعدادی از اعضای این تیم برای سفر به لس آنجلس و برگزاری سه دیدار مرحله مقدماتی ویزا نداد.

براساس گزارش های منتشر شده و تایید مقامات آمریکایی، ۲۶ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران ویزای سفر به آمریکا را دریافت کرده اند اما برخی عوامل دیگر این تیم موفق به دریافت این مجوز نشده اند. این نفرات عبارتند از:

مهدی محمد نبی (مدیر تیم) هدایت ممبینی (دبیرکل فدراسیون) مهدی ملک آباد و مسعود اردشیر (نمایندگان حراست فدراسیون) مهرپویا اسدی و سروش سلماسی (آنالیزورهای تیم) محمود اسلامیان (مشاور رئیس فدراسیون) امید جمالی و علی افضل (رئیس و کارشناس روابط بین الملل) محسن معتمدکیا (مدیر رسانه‌ای) سیامک قلیچ‌خانی (از اعضای بخش رسانه‌ای) رضا جاودان (از اعضای کادر پشتیبانی) و مهدی خراطی (مدیر اجرایی) و یکی از نمایندگان وزارت خارجه از دیگر نفراتی هستند که تاکنون ویزایشان صادر نشده است.

در حالی که روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده بود که برای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز ویزا صادر نشده است اما فدراسیون فوتبال تاکید دارد که تاج درخواستی برای ویزا نکرده است.

کد مطلب 6851492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اکبر US ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      1 0
      پاسخ
      نمی شو از این بازی در چنین محل پر تنش ودرحال جنگ با ان انصاف داده شود.تنش های اصلی بعدا در استادیوم هم ظهور خواهد کرد.
    • ایرانی IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      1 0
      پاسخ
      این تیم از جام جهانی انصراف بده بهتره هم مایه آبروریزی نمیشه هم قهرمانانه برمیگرده وطن. اعصاب مردم هم راحت هست.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها