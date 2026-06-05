ممانعت آمریکا از صدور ویزا برای ۱۵ همراه تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، گزارش‌ها از بروز مشکلاتی در روند صدور ویزا برای برخی اعضای کاروان ایران حکایت دارد.

شبکه الجزیره به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که دولت آمریکا با درخواست ویزای ۱۵ نفر از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی فوتبال ایران مخالفت کرده است. این افراد از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به عنوان اعضای رسمی کاروان تیم ملی ایران شناخته می‌شوند.

بر اساس این گزارش، بازیکنان تیم ملی ایران تحت تأثیر این تصمیم قرار نگرفته‌اند و مشکلی برای ورود آنها به خاک آمریکا وجود ندارد، اما تعدادی از اعضای کادر فنی و اجرایی همچنان با محدودیت‌های ویزایی مواجه هستند.

پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام در کاخ سفید خبر داده بود که اعضای ایران برای جام جهانی ویزای آمریکا را دریافت کرده‌اند.