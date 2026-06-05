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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال صادر شد؟

ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال صادر شد؟

خبرگزاری رویترز مدعی شد ایالات متحده آمریکا به اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ روادید صادر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری رویترز، یک مقام کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به آمریکا و شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ ویزا دریافت کرده‌اند.

تیم ملی ایران قرار است نخستین دیدار خود در گروه G را روز ۱۵ ژوئن برابر نیوزیلند در شهر لس‌آنجلس برگزار کند. شاگردان امیر قلعه نویی سپس در همین شهر به مصاف بلژیک خواهند رفت و در ادامه نیز در سیاتل مقابل مصر قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز فدراسیون فوتبال ایران این موضوع را اعلام نکرده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

کد مطلب 6851157
بهنام روان پاک

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