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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۵

۱۲ تا ۱۵ نفر ویزا نگرفتند؛

واکنش سفیر آمریکا در ترکیه به صدور ویزا برای تیم ملی ایران+ عکس

واکنش سفیر آمریکا در ترکیه به صدور ویزا برای تیم ملی ایران+ عکس

سفیر آمریکا در کشور ترکیه صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را تایید و این موضوع را یک افتخار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ویزای حضور اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به آمریکا شامگاه جمعه ۱۵ خرداد صادر شد، اما رسانه‌های مختلف عربی و اروپایی گزارش داده‌اند که ویزای ۱۲ تا ۱۵ نفر از همراهان تیم ملی برای ورود به خاک آمریکا مورد تأیید قرار نگرفته و صادر نشده است.

در همین حال تام باراک سفیر آمریکا در کشور ترکیه ضمن تایید صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران در شبکه اجتماعی X نوشت: « ازتیم فوق‌العاده سفارت آمریکا در آنکارا بابت تلاش‌هایشان در روند بررسی و صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران در مسیر حضور این تیم در جام جهانی فوتبال تقدیر می‌کنم.

ورزش فراتر از مرزهاست و ما مشتاقانه منتظر استقبال از ورزشکاران و هواداران از سراسر جهان در ایالات متحده هستیم.»

واکنش سفیر آمریکا در ترکیه به صدور ویزا برای تیم ملی ایران + عکس

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

کد مطلب 6851387

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا
    • ایرانی IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      1 0
      پاسخ
      خیلی هم عالی ، عوامل اصلی باید برن .

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