واکنش سفیر آمریکا در ترکیه به صدور ویزا برای تیم ملی ایران + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، ویزای حضور اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به آمریکا شامگاه جمعه ۱۵ خرداد صادر شد، اما رسانه‌های مختلف عربی و اروپایی گزارش داده‌اند که ویزای ۱۲ تا ۱۵ نفر از همراهان تیم ملی برای ورود به خاک آمریکا مورد تأیید قرار نگرفته و صادر نشده است.

در همین حال تام باراک سفیر آمریکا در کشور ترکیه ضمن تایید صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران در شبکه اجتماعی X نوشت: « ازتیم فوق‌العاده سفارت آمریکا در آنکارا بابت تلاش‌هایشان در روند بررسی و صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران در مسیر حضور این تیم در جام جهانی فوتبال تقدیر می‌کنم.

ورزش فراتر از مرزهاست و ما مشتاقانه منتظر استقبال از ورزشکاران و هواداران از سراسر جهان در ایالات متحده هستیم.»

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل