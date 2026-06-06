برنامه اجتماعات "نحن منتقمون" تا آغاز محرم اعلام شد

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مستمر اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه اظهار کرد: این حرکت مردمی که با محوریت برنامههای فرهنگی، معنوی و حماسی برگزار میشود، تا فرارسیدن ماه محرمالحرام ادامه خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، موجهای ۹۸ تا ۱۰۶ این اجتماع در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار میشود و تلاش شده است با تنوع مکانی، امکان حضور گستردهتر مردم در این برنامهها فراهم شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به جدول زمانبندی این مراسمها گفت: موج ۹۸ روز شنبه ۱۶ خرداد در بلوار طاقبستان مقابل حوزه علمیه به سمت بریدگی مرادحاصل، موج ۹۹ یکشنبه ۱۷ خرداد در مسیر میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار، موج ۱۰۰ دوشنبه ۱۸ خرداد در کرمانشاه میدان اول کارمندان (جوان) به سمت مسجد بقیه الله و موج ۱۰۱ سهشنبه ۱۹ خرداد در پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین همزمان با سالروز مباهله پیامبر اسلام (ص)، موج ۱۰۲ روز چهارشنبه ۲۰ خرداد در پردیس (خیابان اصلی) از بیستمتری اول به سمت بیستمتری دوم و موج ۱۰۳ روز پنجشنبه ۲۱ خرداد در مسیر چهارراه جوانشیر به سمت میدان غدیر برگزار میشود.
حجتالاسلام عبدی خاطرنشان کرد: ویژهبرنامه استغاثه ظهور و اقامه نماز استغاثه نیز در قالب موج ۱۰۴ روز جمعه ۲۲ خرداد از میدان فردوسی به سمت میدان کاشانی برگزار خواهد شد.
وی افزود: موج ۱۰۵ روز شنبه ۲۳ خرداد در بلوار طاقبستان مقابل حوزه علمیه به سمت بریدگی مرادحاصل و موج ۱۰۶ نیز یکشنبه ۲۴ خرداد به عنوان ویژهبرنامه پیشواز ماه محرم ۱۴۴۸ هجری قمری در مسیر میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با دعوت از مردم برای حضور گسترده در این مراسمها گفت: جزئیات و برنامههای دهه نخست محرم متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد و از هماکنون از همه علاقهمندان دعوت میکنیم با آمادگی کامل و همراهی خانوادههای خود در اجتماعات «نحن منتقمون» حضور یابند.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار این اجتماعات نشاندهنده انسجام و پایبندی مردم به آرمانهای دینی و انقلابی است و امیدواریم با حضور پرشور اقشار مختلف، شاهد برگزاری باشکوه برنامههای پیشرو باشیم.
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