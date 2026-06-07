ناصر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان زکات غلات، نقدی، مستحبی و دام در سطح استان توسط دبیرخانه زکات جمعآوری شد.
وی افزود: این مبالغ در قالب هزینههای درمانی، کمکهای معیشتی، آزادی زندانیان، احداث و ساخت مسکن مددجویان، امور تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان و سایر نیازمندیهای نیازمندان هزینه شده و همچنان در حال هزینه کردن است.
مدیرکل کمیته امداد ایلام با اشاره به برنامهریزی برای سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: هدفگذاری امسال جمعآوری ۳۰ میلیارد تومان زکات با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.
مرادی پویانی در پایان تأکید کرد: امیدواریم علاوه بر تحقق این مبلغ، شاهد توسعه کارهای فرهنگی توسط مسئولان و دبیرخانه زکات استان و شهرستانها نیز باشیم.
نظر شما