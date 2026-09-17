وزیر جهاد کشاورزی وارد بناب شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری ظهر پنجشنبه در ادامه سفر دو روزه خود به آذربایجانشرقی، وارد شهرستان بناب شد و مورد استقبال مردم، مسئولان و مدیران بخش کشاورزی این شهرستان قرار گرفت.
بازدید از کارخانه و صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی، حضور در مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی، بازدید از واحد تولیدی و بارگاههای سنتی انگور و همچنین افتتاح یک واحد گلخانهای و جلسه به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی بناب از جمله برنامههای نوری در شهرستان بناب است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در نشست با فعالان بخش کشاورزی شهرستان بناب حضور خواهد یافت و در ادامه در آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار شرکت میکند.
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