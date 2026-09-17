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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

اسپانیا: با ارائه هرگونه کمک نظامی برای جنگ جاری در خاورمیانه مخالفیم

اسپانیا: با ارائه هرگونه کمک نظامی برای جنگ جاری در خاورمیانه مخالفیم

وزیر خارجه اسپانیا اعلام کرد: مادرید موضع قاطعی در مخالفت با ارائه هرگونه کمک نظامی برای جنگ جاری در خاورمیانه (غرب آسیا) دارد و ما بر تعهد خود به دیپلماسی تأکید می‌ کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا در سخنانی اعلام کرد که مادرید عدم ارسال کمک‌ های بشردوستانه به نیازمندان در غزه را نمی‌ پذیرد.

وزیر امور خارجه اسپانیا ادامه داد: از اسرائیل می‌خواهیم تا گذرگاه‌ های بشردوستانه را بازگشایی کند تا امکان رسیدن کمک‌ ها از جمله کمک‌ های اسپانیا به نوار غزه فراهم شود.

خوزه مانوئل آلبارس، سپس افزود: ما از اسرائیل می‌ خواهیم که به آژانس آنروا (UNRWA) اجازه دهد فعالیت‌ های خود را در نوار غزه ازسر گیرد. اسپانیا موضع قاطعی در مخالفت با ارائه هرگونه کمک نظامی برای جنگ جاری در خاورمیانه (غرب آسیا) دارد و ما بر تعهد خود به دیپلماسی تأکید می‌ کنیم. ما بار دیگر بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین به منظور دستیابی به راه‌حلی پایدار تأکید می‌ کنیم.

وی سپس تصریح کرد: همچنان به ممنوعیت کامل واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی (شهرک‌های اشغالی صهیونیست نشین) پایبند هستیم.

کد مطلب 6949929

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    نظرات

    • علی م IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
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      درود بر شرفت

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