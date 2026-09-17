افتتاح ایستگاه بهداشتی گلیران در ارتفاع ۲۶۰۰ متری بابل

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جهانی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه ایستگاه بهداشتی اظهار کرد: راه‌اندازی ایستگاه بهداشتی گلیران اقدامی در راستای کاهش محرومیت بهداشتی در مناطق دوردست و ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت است.

وی افزود: این ایستگاه در منطقه‌ای احداث شده که ساکنان آن پیش از این برای دریافت حتی خدمات اولیه بهداشتی با دشواری‌های جدی مواجه بودند و با بهره‌برداری از این مرکز، علاوه بر اهالی گلیران، روستاهای پیرامونی نیز از خدمات اولیه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به نقش خیران در اجرای این طرح گفت: زمین این مرکز به مساحت ۱۷۰ مترمربع توسط خیر نیک‌اندیش، محمدحسین محمدی، اهدا شد و ساختمان ۸۰ مترمربعی آن نیز با مشارکت خیران و دانشگاه علوم پزشکی بابل احداث و تکمیل شده است.

جهانی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق کم‌برخوردار و صعب‌العبور، بخشی از برنامه‌های شبکه بهداشت برای تحقق دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است و تلاش می‌شود این خدمات متناسب با نیازهای هر منطقه تقویت شود.

وی با اشاره به فعالیت ۴۱ مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان بابل بیان کرد: از این تعداد ۲۸ مرکز در مناطق روستایی و ۱۳ مرکز در مناطق شهری فعالیت دارند و این مجموعه، بخش مهمی از خدمات پیشگیری، مراقبت و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها را به مردم ارائه می‌کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل پزشکان و کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت را خط مقدم نظام سلامت دانست و تصریح کرد: شناسایی به‌موقع نیازهای بهداشتی و بیماری‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از گسترش بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری کند و بار درمان را کاهش دهد.

جهانی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه در حوزه سلامت گفت: پیشگیری معمولاً کم‌هزینه‌تر، آسان‌تر و اطمینان‌بخش‌تر از درمان است؛ زیرا درمان بیماری علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، می‌تواند با درد و رنج بیمار و خانواده او همراه باشد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه ایستگاه‌های بهداشتی در مناطق دورافتاده، ضمن نزدیک کردن خدمات سلامت به مردم، امکان شناسایی زودهنگام بیماری‌ها و ارجاع به‌موقع افراد نیازمند به مراکز درمانی را فراهم می‌کند.