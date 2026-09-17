بازدید وزیر جهاد کشاورزی از کارخانه بسته بندی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری ظهر پنجشنبه از بخشهای مختلف کارخانه بستهبندی در بناب بازدید کرد و در جریان روند فعالیت، ظرفیت تولید و توانمندیهای این مجموعه در زمینه فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی قرار گرفت.
این کارخانه در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار فعالیت میکند و دارای ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا است.
این مجموعه با ظرفیت بستهبندی سالانه ۴۷ هزار تن محصولات کشاورزی، از واحدهای فعال در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شهرستان بناب به شمار میرود.
ظرفیت اشتغال این کارخانه ۱۸۵ نفر بهصورت مستقیم و ۶۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم اعلام شده است.
نظر شما