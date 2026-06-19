به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام ترکیب نفرات اعزامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران به رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶، نام پنج ورزشکار از استان خوزستان در اوزان مختلف این تیم دیده می‌شود.

بر این اساس پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به عنوان نمایندگان استان خوزستان در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ از دوم تا دهم آبان‌ماه به میزبانی شهر آستانا در کشور قزاقستان برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با ترکیبی از کشتی‌گیران باتجربه و جوان در این مسابقات حضور خواهد یافت.