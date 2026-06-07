پیاتزا: از نمایش بازیکنانم مقابل برزیل خوشحالم/ احساس خوبی دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا پس از دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی ایران و برزیل که سه بر دو به سود میزبان به پایان رسید، اظهار داشت: دو تیم ایران و برزیل در این مسابقه از ترکیب های مختلف استفاده کردند.



وی با بیان این‌که از ابتدا توافق کردیم که این دیدار در پنج ست ۲۵ امتیازی برگزار شود، تصریح کرد: من کمی از ست چهارم ناامید شدم چون تنها ستی بود که با اختلاف زیاد برزیل برد. از طرفی خوشحالم، چون موفق شدیم مقابل برزیل، والیبالی نرمال به نمایش بگذاریم.



سرمربی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: برزیل تیم خوبی است. می‌دانیم که آن‌ها در رنکینگ جهانی بالاتر از ایران قرار دارند. و ما می‌توانیم، می‌توانیم خیلی پیشرفت کنیم. بنابراین در حال حاضر احساس خوبی دارم، اما از فردا به بعد باید ذهنمون را کاملاً روی لیگ ملت‌ها متمرکز کنیم.



تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می‌رود.