ابراهیم وادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور طبیعت در لیگ برتر والیبال برای فصل جاری گفت: ما امسال در لیگ حضور خواهیم داشت و ۸۰ درصد بازیکنان هم حفظ کردیم. تیم جوان و یک دست را راهی مسابقات خواهیم کرد. لیگ والیبال ایران بیشتر از ۱۲ تیم کشش برگزاری مسابقات را ندارد و این موضوع را هم ما سال‌هاست که مطرح کردیم. اگر در لیگ والیبال بیشتر از ۱۲ تیم حضور داشته باشند، خیلی از اسپانسرها فراری می‌شوند و قیمت بازیکنان بالا می‌رود، چون تقاضا بالا می‌رود و عرضه هم نامتعادل است.

وی ادامه داد: در نتیجه برگزاری لیگ با بیش از ۱۲ تیم باعث می‌شود بازیکنان با کیفیت پایین و قیمت بالا در لیگ حضور پیدا کنند و در نهایت یک دلزدگی برای مدیران باشگاه‌ها و به ویژه بخش خصوصی به وجود بیاید. اکثر تیم‌های دولتی هم در لیگ فوتبال و هم والیبال سرمایه‌گذاری کردند و اگر شرایط لیگ والیبال به این صورت باشد، آنها روی فوتبال سرمایه‌گذاری می‌کنند و والیبال متضرر می‌شود. بنابراین این سیاست تعداد بازیکنان را افزایش و تعداد بازی‌ها را کاهش می‌دهد اما در نهایت تیم‌هایی که هزینه بیشتری می‌دهند، متضرر خواهند شد. چرا که برای آنها قابل هضم نیست با ۷ بازی در دوره رفت و ۷ بازی در دور برگشت و یک بازی در پلی آف سقوط کند.

سرمربی تیم والیبال طبیعت گفت: ولی اگر مسابقات لیگ با ۱۲ تیم برگزار شود، تیم‌ها ۲۲ مسابقه می‌دهند و این موضوع حتی به نفع ساختار والیبال است چرا که لیگ برتر ویترین والیبال است و از دل لیگ بازیکن با کیفیت راهی تیم ملی می‌شود. ما امسال چندین لژیونر را در ترکیب تیم ملی در اختیار نداشتیم، بنابراین وقتی لژیونرها را نداریم باید بازیکنانی از لیگ استخراج کنیم که به نفع تیم ملی شود.

وادی عنوان کرد: اگر تعداد تیم‌ها افزایش پیدا کند خروجی آن قیمت نجومی بازیکنان خواهد شد و تیم‌هایی مثل طبیعت که در حال بازیکن سازی هستند ضربه می‌خورند. البته باید به این موضوع هم تأکید کنم که لیگ والیبال ایران گنجایش برگزاری مسابقات بیشتر از ۱۲ تیم را ندارد و حتی سال گذشته برگزاری مسابقات با ۱۴ تیم هزینه‌های بسیار سنگینی را روی دست تیم‌ها گذاشت. امسال هم که هزینه‌ها چند برابر شده و قطعا کار را برای تیم‌ها سخت خواهد کرد و آنها بی‌انگیزه می‌شوند و در جایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرمربی تیم والیبال طبیعت در مورد شرایط تیم ملی والیبال در هفته اول لیگ ملت‌های والیبال گفت: پیاتزا نفرات دوم تیم ملی والیبال را به عنوان بازیکن جوان به لیگ ملت‌ها برده و تنها امین اسماعیل نژاد و علی رمضانی را در اختیار ندارد. انگیزه بالایی دارند و تا این بازیکنان جوان تجربه به دست بیاورند، زمان می‌برد. من فکر نمی‌کنم در لیگ ملت‌ها امسال بتوانیم به آن پختگی لازم برسیم. البته اکثر تیم‌ها هم همین شرایط را دارند.

وادی تأکید کرد: در اکثر تیم‌ها یک دگرگونی به وجود آمده است به عنوان مثال تیم ایتالیا و ژاپن پاسور اول خود را به مسابقات اعزام نکرده یا تیم ترکیه بهترین بازیکن خود را به خاطر مصدومیت در اختیار ندارد.تقریبا همه تیم‌ها دچار دگرگونی شدند و از بازیکنان باتجربه خود استفاده نمی‌کنند چون المپیک را در پیش دارند.

سرمربی تیم والیبال طبیعت عنوان کرد: سطوح مسابقات والیبال با یکدیگر فرق می‌کند، به عنوان مثال لیگ ملت‌ها برای بازیکنان جوان است که فرصتی برای آزمون و خطا داشته باشند. همه تیم‌ها اعم از بازیکنان و مربیان همگی لیگ ملت‌ها را به عنوان میدانی برای تجربه می‌بینند که مسابقه‌ای برای ساخته شدن جوانان است. در حالی که ما باید از این موضوع جوانگرایی فاصله بگیریم، الان دو سال است که درگیر این موضوع هستیم و نباید زمان را از دست بدهیم.

وادی تأکید کرد: امیدوارم روزی نرسد که بگوییم ضعیف‌ترین مربی ما پیاتزا بوده و امیدوارم که خیلی خوب کار کنند و امسال هم تیمی در خور نام ایران در مسابقات به دنیا نشان بدهند. همه جامعه والیبال به دنبال نتیجه هستند و اگر کسی بگوید نتیجه مهم نیست،حقیقت ندارد. به هر حال همه منتظر هستند تا تیم ملی به نتیجه برسد و دست و پا شکسته بازی نکند.همه از پیاتزا توقع یک تیم کامل را دارند چون والیبال ایران بازیکنان مستعدی دارد که توانایی حضور در تیم ملی را دارند و می‌توانند عملکرد موفقی از خود به نمایش بگذارند.