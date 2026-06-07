شکست شاگردان پیاتزا مقابل برزیل در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر،تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) میرود.
ملی پوشان کشورمان که در حال حاضر در اردوی برون مرزی برزیلیا حضور دارند، بامداد یکشنبه ۱۷ خرداد در دیداری دوستانه و تدارکاتی به مصاف برزیل رفتند و از ابتدا سرمربیان دو تیم قرار گذاشتند که این جدال در پنج ست ۲۵ امتیازی برگزار شود. شاگردان روبرتو پیاتزا در این مسابقه سه بر دو نتیجه را به حریف قدرتمند خود واگذار کردند.
ست اول: ۳۶ بر ۳۴ ایران
ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ ایران
ست سوم: ۲۵ بر ۲۳ برزیل
ست چهارم: ۲۵ بر ۲۱ برزیل
ست پنجم: ۲۸ بر ۲۶ برزیل
عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، آرمین قلیچنیازی، سید عیسی ناصری، علی حقپرست، پوریا حسینخانزاده و محمدرضا حضرتپور ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.
شاگردان روبرتو پیاتزا در تیم ایران هفته اول لیگ ملتهای ۲۰۲۶ که از ۲۰ خرداد آغاز میشود، به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) میروند.
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