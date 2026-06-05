اعلام برنامه تیم ملی والیبال زنان در جام والیبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، جام والیبال زنان آسیا از ۱۶ تا ۲۴ خرداد با حضور ۱۲ تیم به میزبانی شهر کاندون فیلیپین برگزار می‌شود و تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان آن سهمیه حضور در رقابت‌های انتخابی لیگ ملت‌ها را به دست می‌آورند.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در دو گروه زیر برگزار می‌شود که تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه‌نهایی صعود خواهند کرد:

گروه اول: فیلیپین، کره جنوبی، قرقیزستان، ازبکستان، چین تایپه و استرالیا

گروه دوم: ویتنام، هنگ کنگ، قزاقستان، اندونزی، ایران و لبنان

برنامه کامل مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به وقت تهران به قرار زیر است:

شنبه ۱۶ خرداد

ساعت ۴:۳۰ ویتنام – لبنان

ساعت ۷:۳۰ قزاقستان – هنگ کنگ

ساعت ۱۰:۳۰ فیلیپین – ازبکستان

ساعت ۱۳:۳۰ ایران – اندونزی

ساعت ۱۶:۳۰ کره جنوبی – قرقیزستان



یکشنبه ۱۷ خرداد

ساعت ۴:۳۰ ویتنام – هنگ کنگ

ساعت ۷:۳۰ چین تایپه – قرقیزستان

ساعت ۱۰:۳۰ فیلیپین – استرالیا

ساعت ۱۳:۳۰ قزاقستان – اندونزی

ساعت ۱۶:۳۰ ازبکستان – کره جنوبی



دوشنبه ۱۸ خرداد

ساعت ۴:۳۰ لبنان – هنگ کنگ

ساعت ۷:۳۰ ایران – قزاقستان

ساعت ۱۰:۳۰ فیلیپین – قرقیزستان

ساعت ۱۳:۳۰ ویتنام – اندونزی

ساعت ۱۶:۳۰ چین تایپه – استرالیا



سه‌شنبه ۱۹ خرداد

ساعت ۴:۳۰ ایران – لبنان

ساعت ۷:۳۰ ازبکستان – چین تایپه

ساعت ۱۰:۳۰ قرقیزستان – استرالیا

ساعت ۱۳:۳۰ اندونزی – هنگ کنگ

ساعت ۱۶:۳۰ فیلیپین – کره جنوبی

روز چهارشنبه ۲۰ خرداد تیم‌های شرکت کننده استراحت دارند.



پنج شنبه ۲۱ خرداد

ساعت ۴:۳۰ ایران – ویتنام

ساعت ۷:۳۰ لبنان – قزاقستان

ساعت ۱۰:۳۰ فیلیپین – چین تایپه

ساعت ۱۳:۳۰ کره جنوبی – استرالیا

ساعت ۱۶:۳۰ قرقیزستان – ازبکستان



جمعه ۲۲ خرداد

ساعت ۴:۳۰ ویتنام – قزاقستان

ساعت ۷:۳۰ ایران – هنگ کنگ

ساعت ۱۰:۳۰ ازبکستان – استرالیا

ساعت ۱۳:۳۰ اندونزی – لبنان

ساعت ۱۶:۳۰ چین تایپه – کره جنوبی

روزهای شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ خرداد نیز هشت دیدار دیگر برگزار خواهد شد تا جایگاه تیم‌های اول تا دوازدهم مشخص شود.