به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله نخست از رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶، یکشنبه ۱۷ خردادماه تکواندوکاران اوزان ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم بخش مردان و ۶۷+ کیلوگرم بخش زنان به مصاف هم رفتند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، «برکای ارر» ترکیه ای بعد از طلای قهرمانی اروپا در مونیخ، این بار در رم هم طلا گرفت تا به روند صعودی خود در سال ۲۰۲۶ ادامه دهد. او کار خود را با برتری مقابل «زید کرم» نایب قهرمان آسیا آغاز کرد و تا فینال همه رقبا را یکی بعد از دیگری شکست داد و طلا گرفت. مدال نقره این وزن را «امیر یاکوف» به خود اختصاص داد. مدال های برنز هم به «ابراهیم مایگا» از بورکینافاسو و «نجم الدین» ازبکی تعلق گرفت.

کره‌ایی ها که با سه تکواندوکار در این وزن حضور داشتند، دست خالی «شیهاپ چانگ» رم را ترک کردند. «جون جانگ» که دو هفته پیش برابر مهدی حاج موسایی در فینال قهرمانی آسیا حرفی برای گفتن نداشت در این رقابت ها هم دور دوم به «لوچین» فرانسوی باخت و حذف شد. «بانلونگ» نفر اول رنکینگ المپیکی از تایلند و «ادویل پونتس» برزیلی با نقره جهان از دیگر ناکامان این وزن بودند.

اما در وزن ۸۰+ کیلوگرم مبارزات جذاب و دیدنی برگزار شد. «سیمونه» ایتالیایی که در المپیک پاریس به مهران برخورداری در وزن ۸۰- کیلوگرم باخته بود، با تغییر وزن آمده بود تا با کسب طلای این وزن جایگاه خود را در صدر جدول رنکینگ المپیکی تثبیت کند اما در مبارزه نهایی به سد محکمی چون «رافائل آیکوف» روسی خورد و نقره گرفت.

این روسی که سال ۲۰۲۶ را با دو طلای تورنمنت های اسلوونی و ترکیه آغاز کرده با مبارزاتی که در رم به نمایش گذاشت، نشان داد برنامه های زیادی در این وزن دارد. مدال های برنز این وزن به دو تکواندوکاری که در قهرمانی آسیا به آرین سلیمی باخته بودند، تعلق گرفت. «ماولونوف» ازبکستانی در فینال و «کانگ» کره ای در یک چهارم نهایی مغلوب سلیمی شده بودند.

«عیسی سیف» مصری که بعد از کسب طلای وزن ۸۷- کیلوگرم قهرمانی جهان در ووشی، تغییر وزن داد و به ۸۷+ کیلوگرم آمد، ولی در همان دور مقدماتی باخت و حذف شد. «کادن کانینگهام» بریتانیایی با نقره المپیک و مدال های متعدد از دیگر ناکامان این وزن بود که توفیقی در کسب مدال نداشت.

«اوسین کیمی» از ساحل عاج طلای وزن ۶۷+ را کسب کرد. «من ژو مو» از چین نقره گرفت و مدال های برنز هم به تکواندوکاران روسیه و ترکیه تعلق گرفت.

نفرات اول تا سوم مشترک قهرمانی آسیا در این وزن، خیلی زود از دور رقابت ها کنار رفتند. «اوسیپووا» تکواندوکار نامدار ازبکستانی که دو هفته قبل طلای آسیا را کسب کرد، «سونگ دا بین» از کره با نقره و دو چینی «ژائو» و »لیو» که مدال برنز گرفته بودند هم توفیقی در کسب مدال نداشتند.

رقابت های گرندپری رم، امروز یکشنبه با برگزاری مبارزات اوزان ۵۸- کیلوگرم مردان و ۴۹- کیلوگرم زنان به پایان می رسد.