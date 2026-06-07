به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب، شب گذشته در جمع کارکنان بعثه مقام معظم رهبری در شبستان نجمه خاتون(س) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با تبریک عید سعید غدیر به فضایل امیرالمؤمنین (ع) اشاره و اظهار داشت: اولین فضیلت حضرت علی علیه السلام تولد ایشان در خانه کعبه است و ایشان تنها فردی هستند که از کودکی در تمام ایام زندگی خود با پیامبر(ص) بودند.



جایگاه امیرالمومنین(ع) در کلام نورانی پیامبر(ص)



وی با اشاره به ماجرای لیلة‌المبیت و خوابیدن حضرت علی (ع) در رختخواب پیامبر(ص) در حالی که مشرکان نقشه ترور پیامبر(ص) را کشیده بودند، گفت: نبرد امیرالمؤمنین(ع) در جنگ خندق در مقابل عمربن عبدود نیز از افتخارات ایشان است که پیامبر(ص) فرمودند «ثواب ضربت علی (ع) در روز خندق از عبادت جن و انس افضل و بیشتر است.»



رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب با اشاره به نقش امیرالمرمنین(ع) در فتح مکه و شکستن بت‌های خانه خدا گفت: حضرت علی علیه السلام بارها فرمودند قبل از اینکه از میان شما بروم هر سؤالی دارید از من بپرسید؛ این حرف را هیچ کسی جز امیرالمؤمنین(ع) نمی تواند بگویید زیرا ایشان به تمام علوم آگاهی داشتند.



امام حسین(ع) را در همان سقیفه به شهادت رساندند



وی با بیان اینکه بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) هیچ کس با فضیلت‌تر از امیرالمؤمنین(ع) نبود، گفت: عده‌ای نه تنها خلافت امیرالمؤمنین(ع) را غصب کردند؛ بلکه امام حسین علیه السلام را نیز در همان مجلس سقیفه به شهادت رساندند و به اسم اینکه مردم باید خلیفه را انتخاب کنند خسارت جبران ناپذیری را به اسلام زدند.



تابیدن نور امیرالمؤمنین(ع) به ایران



حجت الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی با بیان اینکه بعد از ۱۴ قرن نوری به این سرزمین مقدس اسلامی تابید و این کشور به نور امیرالمؤمنین(ع) و اولاد طاهرینشان روشن شد، گفت: امروز در دنیا هیچ کشوری که یک مسلمان بخواهد با آرامش و بدون مانع عبادت و بندگی خدا را کند جز ایران پیدا نمی شود و این خیلی مهم است.



شاه جرأت نداشت یک وزیر را بدون اجازه آمریکا جابجا کند



وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) کار بزرگی را انجام دادند، تصریح کرد: اولین کار مهم و بزرگ امام راحل این بود که نظام فاسد و ظالم شاهنشاهی را برانداختند؛ درحالی که فساد از در و دیوار مملکت می بارید و شاه جرأت نداشت یک وزیر خود را بدون اجازه آمریکا و اسرائیل جابجا کند.



تأسیس نظام ولایت فقیه؛ کار بزرگ امام خمینی(ره)



رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب، دومین کار بزرگ امام خمینی(ره) را تأسیس نظام ولایت فقیه در کشور دانست و گفت: امام خمینی(ره) در عمر کوتاهشان بعد از پیروزی انقلاب کارهای مهمی را انجام دادند و مردم هم استقبال و مشایعت کردند.



توصیف منحصربفرد امام خمینی(ره) از شهید امام خامنه‌ای



وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) فرمودند «در میان تمام سلاطین و رؤسای جمهور دنیا انسانی خدمتگذارتر برای مردم بهتر از آقای خامنه‌ای پیدا نمی شود،» گفت: با انتخاب بجای مجلس خبرگان رهبری بعد از رحلت امام خمینی(ره) ایشان به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران معرفی شدند و مشاهده کردیم که کشور را از کجا به کجا رساندند.



جوانان ایران نَفَس آمریکا و اسرائیل را بریده‌اند



حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی ادامه داد: اگر ناو هواپیمابر آمریکا از کشورش به قصد یک کشور دیگر حرکت می کرد مسئولان آن کشور دستانشان را بالا می بردند، ولی امروز ما جوانانی داریم که نفس آمریکا و اسرائیل را بریده اند و همه این جوانان تربیت شدگان دست رهبر شهید ما هستند.



در دنیا مثل رهبر شهید هیچ نظیری پیدا نمی شود



رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب به یک نکته مهم اشاره کرد و گفت: من می توانم ادعا کنم که در دنیا مثل امام شهیدمان هیچ نظیری پیدا نمی شود و ایشان یک سر و گردن از همه سران دیگر کشورها بالا تر بودند.



رهبری بی نظیر شهید امام خامنه‌ای سایر فضائل ایشان را از نگاه‌ها پنهان کرد



حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی با بیان اینکه رهبری بی نظیر شهید امام خامنه‌ای سایر فضائل ایشان را از نگاه‌هاپنهان کرده بود، گفت: ایشان علاوه بر اینکه یک فقیه جامع الشرایط بود یک رجالی، شاعر، ادیب، جغرافی‌دان، تاریخ دان، جامعه شناس و مردم شناس بزرگ بودند و با وجود اینکه دنیا با همه جاذبه هایش در اختیارشان بود ولی با اقتدای به جدشان امیرالمؤمنین(ع) زاهدانه زندگی می کردند و اثاثیه منزل ایشان یک وانت بار بیشتر نبود و با اقشار ضعیف و متوسط جامعه حشر و نشر داشتند.