به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اسمعیل‌زاده در نشست هماهنگی ستاد اربعین شرکت مخابرات، با اشاره به سیاست‌های شرکت مخابرات ایران در زمینه افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های فنی و ارتباطی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین در مرز تمرچین و مسیرهای منتهی به آن به کار گرفته شده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و امکانات رفاهی مرز تمرچین افزود: سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار زائر از این مرز تردد کردند و پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی، شمار زائران در سال جاری افزایش یابد.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به نقش این استان در تردد زائران خارجی گفت: این استان در سال‌های اخیر به‌عنوان مسیر ورود زائران کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکیه شناخته شده و امسال نیز مسیر گمرک بازرگان تا مرز تمرچین برای تسهیل تردد زائران آماده‌سازی خواهد شد.

اسمعیل‌زاده راه‌اندازی اینترنت بی‌سیم رایگان (WiFi) در پایانه مرزی تمرچین و توزیع سیم‌کارت همراه اول را از جمله خدمات ارائه‌شده توسط موکب‌های مخابراتی عنوان کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و گسترش خدمات دیجیتال اربعین از اولویت‌های اصلی مخابرات در این ایام است.

وی تاکید کرد: شرکت مخابرات با تمام توان در راستای تقویت شبکه ارتباطی و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی فعالیت می‌کند.