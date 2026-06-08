به گزارش خبرگزاری مهر، نشر نو دو کتاب به گزارش نشر نو دو کتاب «۱۹۱۳: سال پیش از طوفان» و «دینهای ایران باستان» را منتشر کرده است.
در کتاب «۱۹۱۳: سال پیش از طوفان» فلوریان ایلیس با مهارت تمام، چشمانداز سالی بیمانند را ترسیم میکند که سرآغاز دنیای معاصر ما است. در ادبیات و هنر و موسیقی مرزها چنان درنوردیده میشوند که گویی فردایی در کار نیست. پروست به دنبال زمان از دست رفته است، مالویچ یک مربع میکشد، بِن عاشق لاسکرـشولر است، استراوینسکی پرستش بهار را جشن میگیرد، کیرشنر از کلانشهر چهرهای نو ترسیم میکند، کافکا و جویس و موزیل همزمان در یک روز در ترییِست کاپوچینو مینوشند. در مونیخ، نقاشی اتریشی به نام آدولف هیتلر نقاشیهای کارتپستالی بیروحش از مناظر شهری را میفروشد.
در سال ۱۹۱۳، آغاز و پایان، پیروزی و اندوه، در هم میآمیزند و همه چیز به هنر تبدیل میشود. زین پس، دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود. فلوریان ایلیس با سبکی زیبا و طنزی ظریف، جادوی یکی از لحظات کلیدی تاریخ فرهنگ ما را به شکلی بیمانند زنده میکند.
کتاب «۱۹۱۳: سال پیش از طوفان» نوشته فلوریان ایلیس با ترجمه محمد همتی در ۳۷۳صفحه، و با قیمت ۷۵۰.۰۰۰تومان منتشر شده است.
در کتاب «دینهای ایران باستان» به ادیان موجود در گستره ایران پیش از اسلام نگاه شده است. نسبتی که امروزه میان ایران و اسلام وجود دارد چهبسا پیچیدگیها و عمق رابطه این سرزمین با مقوله دین را کمرنگ کرده باشد. این امر بدان منجر شده است که یا اهمیت ایران در تاریخ ادیان ناچیز پنداشته شود، یا تمایزی ساختگی ایجاد شود میان تاریخ قبل و بعد حمله اعراب.
دینهای ایران باستان علاوه بر کندوکاو در ریشههای ادیان ایرانی مانند میتراییسم و آیین زردشت، میکوشد ویژگیهای آن بستر غنی و پویایی را آشکار کند که در آن جوامع و جهانبینیها و رفتارهای دینی شکل گرفتند. ایران نقشی بیهمتا در تکوین تمام ادیان جهانی داشته است و تأثیرات اساسی اندیشههای ایرانی را میتوان در سنتهای یهودی، بودایی، مسیحی و اسلامی جستجو کرد.
ریچارد فولتس در این کتاب به نحوی برانگیزنده طرقی را بررسی میکند که طیشان فرهنگ ایرانی به تعامل با ادیان گوناگون پرداخت و آنها را متحول ساخت، از مهاجرت بنیاسرائیل به ایران تا نفوذ انگارههای ایرانی در آیین بودا و مسیحیت.
کتاب «دینهای ایران باستان» نوشته ریچارد فولتس با ترجمه امیر زمانی در ۳۲۴صفحه، و با قیمت ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان منتشر شده است.
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