امیدوار به مدال آوری شمشمیربازی در آسیا هستم/ سال بدی را سپری کردیم

محمد رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر و شرایط این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، انتخابی اخیر برگزار شده برای تعیین ترکیب تیم ملی، تاثیر کمپ تمرینی ایتالیا روی آمادگی ملی پوشان، برنامه های تمرینی پیش رو پیش از اعزام به محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا و پیش بینی عملکرد ملی پوشان در بخش انفرادی و تیمی این رقابت ها توضیح داد.

انتخابی گذاشتیم تا حرف و حدیثی نباشد

وی ابتدا با اشاره به رقابت های انتخابی برگزار شده برای تعیین ترکیب ۴ نفره اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: اعتقاد دارم هر بازیکنی در انتخابی صاحب سهمیه حضور در ترکیب تیم ملی شود، شایسته ترین فرد برای پوشیدن پیراهن تیم ملی و اعزام است ضمن اینکه تصمیم گیری بر مبنای انتخابی کمک می کند تا حرف و حدیثی پیش نیاید. بر همین اساس تصمیم به برگزاری انتخابی گرفتیم.

مهیا شدن شرایط یکسان برای همه بازیکنان

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با بیان اینکه اطلاعات لازم در مورد چگونگی برگزاری انتخابی را به طور کامل در اختیار بازیکنان شرکت کننده گذاشتیم، ادامه داد: مسابقات را طی ۲ روز برگزار کردیم تا اگر بازیکنی، روز نخست به اصطلاح روزش نبود، بتواند روز دوم جبران کند. در واقع خواستیم همه بازیکنان با شرایط یکسان در مسابقات شرکت داشته باشند.

پاکدامن را بدون انتخابی مسافر آسیا کردیم

رهبری با اشاره به اینکه محمد فتوحی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور و نیما آقایی نفرات اول تا چهارم انتخابی شدند، گفت: تیم ملی باید با ترکیب ۴ نفره در قهرمانی آسیا شرکت داشته باشد. از طرفی علی پاکدامن به دلیل عدم حضور در ایران، شرایط شرکت در انتخابی را نداشت. به همین دلیل با نظر خودم و کمیته فنی، او وارد ترکیب تیم شد و نفر چهارم که نیما آقایی بود از ترکیب خارج شد.

لغو حضور دوباره در کمپ ایتالیا

وی در مورد کمپ تمرینی ایتالیا که قرار بود ملی پوشان شمشیربازی پیش از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در آن حضور دوباره داشته باشند، خاطرنشان کرد: برنامه فدراسیون این بود و اقدامات لازم هم برای آن انجام شد اما متاسفانه به نتیجه نرسید. مدت ویزای بازیکنان تمام شده و اصلا به همین دلیل به تهران بازگشتند. سفارت ایتالیا در تهران هم تعطیل است. به همین دلیل نتوانستیم برای حضور دوباره در کمپ پادووا، ویزا بگیریم.

از امروز تا زمان اعزام در اردو هستیم

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر تاکید کرد: بر همین اساس در تهران پیگیر تمرینات هستیم. بازیکنان تا شنبه گذشته در اردو بودند. بعد از ۲ روز استراحت مجدد از امروز (سه شنبه) وارد اردو می شوند و تا زمان اعزام پیگیر تمرینات خواهند بود. مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۹ خرداد در هند آغاز می شود و روز اول هم دیدارهای انفرادی اسلحه سابر برگزار می شود. قرار است ۲۶ یا ۲۷ خرداد زمان اعزام مان باشد.

تیم به زمان نیاز دارد، «بائو» هم همین را می گوید

رهبری همچنین تصریح کرد: با «کریستین بائو» که در کمپ پادووا کنارمان بود، برای برنامه ریزی تمرینی در ارتباط هستم. نظر او این است که شرایط کلی تیم خوب است، بازیکنان جوانی داریم که می توان روی آنها حساب کرد فقط اینکه به زمان نیاز داریم.

قرار است «بائو» در هند کنارمان باشد

وی در مورد حضور بائو همراه تیم ملی شمشیربازی در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: قرار بر این است این مربی فرانسوی کنار تیم باشد. اینکه در نهایت چه اتفاقی می افتد را نمی دانم اما اینگونه برنامه ریزی شده که او کنارمان باشد. هدف هم کمک به تیم و نتیجه گیری بهتر است.

بازخورد تمرین ۴۰ روزه در کمپ ایتالیا را ندیدیم

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر همچنین در مورد ارزیابی خود از کمپ ۴۰ روز ایتالیا گفت: بازیکنان در این کمپ خیلی متمرکز تمرین داشتند. ۱۰۰ خود را گذاشتند با اینکه در دوره جنگ اعزام شدند و کنار آمدن با مسائلی مانند دوری از خانواده در آن شرایط و بی اطلاعی از وضعیت شان، راحت نبود. تنها مشکل این بودکه در رویدادی شرکت نداشتیم و نتوانستیم بازخورد تمرینات را ببینیم. فقط در جام جهانی پادووا شرکت کردیم که همزمان با اولین روزهای حضورمان در کمپ بود و خیلی نمی توانستیم روی آن حساب کنیم. در مصر به دنبال ارزیابی وضعیت بازیکنان از حضور در کمپ بودیم که به خاطر ویزا، نتوانستیم در این جام شرکت کنیم.

امیدوارم به مدال آوری در هند هستیم

رهبری با یادآوری اینکه تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا غایب بود و در دوره پیش از آن هم صاحب یک برنز انفرادی (محمد رهبری) و نقره تیمی شده بود، در مورد پیش بینی خود از عملکرد شاگردانش در این دوره مسابقات قهرمانی آسیا گفت: امیدوار به مدال آوری هستم. شرایط فتوحی، زاهدی و کارگرپور که تمرینات شان را دیده ام، به گونه ای است که می توانند صاحب مدال شوند. از وضعیت تمرینی پاکدامن بی اطلاعم اما قطعا او هم این مدت پیگیر تمریناتش بوده و با تجربه ای که دارد می تواند عملکرد موفقی داشته باشد.

یک بدشانسی داریم

وی در این زمینه افزود: بدنشانسی ما در این دوره مسابقات قهرمانی اسیا این است که به خاطر غیبت در رویدادهای متوالی، امتیازات زیادی از دست داده ایم و پائین جدول هستیم اما امیدوارم هم در انفرادی و هم تیمی صاحب مدال شویم.

یک سال و حضور در ۲ رویداد

سرمربی تیم ملی شمشیربازی با اشاره به افت رنکینگی بازیکنان این تیم در بخش انفرادی و تیمی تاکید کرد: متاسفانه سال گذشته سال بسیاری بدی برای شمشیربازی بود. از مجموع ۸ رویداد تقویم جهانی که دارای رنکینگ بودند فقط در دو رویداد (الجزایر و پادووا) شرکت داشتیم و به خاطر شرایط جنگی و ویزا فرصت حضور در دیگر رویدادها را از دست دادیم. این موضوع تاثیر مستقیم روی وضعیت مان در رنکینگ جهانی داشت. اگر امسال بتوانیم در تمام رویدادها شرکت داشته باشیم قطعا به جایگاه قبل باز می گردیم. برنامه فدراسیون هم اعزام حداکثری است.

شرط لحاظ شده برای علی پاکدامن

رهبری در پایان در مورد شرط لحاظ شده برای اعزام پاکدامن به بازی های آسیایی در صورت حضور در رقابت های قهرمانی آسیا گفت: واقعیت این است که از شرایط پاکدامن هیچ اطلاعی ندارم. برای قهرمانی آسیا او را در ترکیب قرار دادیم اما باید در این مسابقات شرکت داشته باشد تا بتوانیم در مورد وضعیتش برای بازی های آسیایی تصمیم گیری کنیم.