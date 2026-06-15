فدراسیون شمشیربازی نام یک نماینده خود در قهرمانی آسیا را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در هند، فهرست بازیکنان شرکت کننده در هر یک از اسلحه های سابر، اپه و فلوره مردان و زنان نهایی شده است.

در این فهرست و در اسلحه اپه دختران، ریحانه رضایی به عنوان تنها نماینده ایران معرفی شده این درحالی است که پیش از این فدراسیون شمشیربازی عطیه سادات دستخوش را به عنوان یکی از ۱۱ شمشیرباز اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا برای حضور در دیدارهای اسلحه اپه معرفی کرده بود. دیدارهای های این اسلحه با حضور ۶۸ بازیکن برگزار می شود.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از ۲۹ خرداد به میزبانی دهلی نو آغاز می شود و این جابه جایی در آستانه اعزام شمشیربازان ایران انجام شده است.

سایت مسابقات شمشیربازی قهرمانی اسیا ریحانه رضایی را به عنوان نماینده ایران در اسلحه اپه دختران معرفی کرده در حالیکه فدراسیون ایران پیش از این عطیه سادات دستخوش را در این بخش معرفی کرده بود

ترکیب شمشیربازان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح است:

اسلحه سابر مردان

* علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور

اسلحه اپه مردان

* بهنام بیک، محمد اسماعیلی، علی نمازی، امیرحسین موحشی

اسلحه سابر دختران

* نجمه سازنچیان

اسلحه فلوره دختران

* زهرا کارگر

اسلحه اپه دختران

* ریحانه رضایی

محمد رهبری هدایت تیم ملی شمشیربازان اسلحه سابر را در رقابت های قهرمانی آسیا بر عهده دارد. هدایت شمشیربازان اسلحه اپه هم با «یوگنی بریوکوف» روسی است.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا تاثیر مستقیم روی رنکینگ شرکت کنندگان دارد.