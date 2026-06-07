۲۰ مدال حاصل کار جوانان پاراکانو و آبهای آرام ایران در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی فدراسیون قایقرانی، مسابقات قهرمانی پاراکانو و آبهای آرام زیر ۲۳ سال و جوانان آسیا ۱۴ تا ۱۷ خرداد در ترکستان قزاقستان انجام شد.
تیم ایران که با ۱۷ ورزشکار در این رقابتها شرکت کرده بود در نهایت موفق به کسب ۴ مدال طلا، ۶ نقره و ۱۰ برنز این مسابقات شد.
مدالهای ایران در مسابقات قهرمانی پاراکانو و آبهای آرام زیر ۲۳ سال و جوانان آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان:
شهلا بهروزیرادKL۳ پاراکانو بانوان ۵۰۰ متر مدال طلا
اسلام جاهدی VL۲ پاراکانو مردان ۲۰۰ متر مدال طلا
سعید حسینپور KL۱ پاراکانو مردان ۲۰۰ متر مدال طلا
اسلام جاهدی VL۲ پاراکانو مردان ۵۰۰ متر مدال طلا
عباس حسینی کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر زیر ۲۳ سال مردان مدال نقره
مریم آقایی کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر بانوان جوانان مدال نقره
عباس حسینی و ابوالفضل جنتی کایاک دونفره ۱۰۰۰ متر زیر ۲۳ سال مردان مدال نقره
شهلا بهروزیراد KL۳ بانوان ۲۰۰ متر مدال نقره
الیاس برکی KL۲ مردان ۵۰۰ متر مدال نقره
ترنم اکبرزاده و مریم آقایی کایاک دونفره ۵۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان مدال نقره
ترنم اکبرزاده کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان مدال برنز
نیکا نجفیزاده کایاک یکنفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان مدال برنز
مریم آقایی کایاک یکنفره ۲۰۰ متر بانوان جوانان مدال برنز
کایاک چهارنفره زیر ۲۳ سال مردان ۱۰۰۰ متر (داریوش محمدی، امیررضا برزگر، محراب آسایش خورشید و امیررضا اولادیان) مدال برنز
نسترن خیرالهی کانوی یکنفره ۵۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان مدال برنز
ابوالفضل جنتی کایاک یکنفره ۵۰۰ متر زیر ۲۳ سال مردان مدال برنز
نیکا نجفیزاده کایاک یکنفره ۵۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان مدال برنز
مریم آقایی کایاک یکنفره ۵۰۰ متر بانوان جوانان مدال برنز
نیکا نجفیزاده و داریوش محمدی کایاک دونفره ۵۰۰ متر میکس زیر ۲۳ سال مدال برنز
عباس حسینی و امیررضا برزگر کایاک دونفره ۵۰۰ متر زیر ۲۳ سال مردان مدال برنز
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