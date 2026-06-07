مطالبه دامداران ناحیه غرب در دستور کار شورای شهر شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بیگی عصر یک شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به طرح موضوعات و مطالبات مردمی اظهار کرد: هدف از مطرح شدن این مسائل در صحن شورا، بررسی مستقیم و شفاف با حضور مسئولان مربوطه است تا وضعیت اجرای تعهدات گذشته و اقدامات انجام‌شده مشخص شود.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی افزود: باید روشن شود که آیا پیگیری لازم درباره مطالبات مطرح‌شده انجام شده یا همچنان نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام جدید است.

عضو شورای اسلامی شهرکرد در ادامه با اشاره به وضعیت دامداران ناحیه غرب گفت: یکی از موضوعات مهم، وضعیت استقرار دامداران این منطقه و همچنین مسائل مربوط به تخصیص زمین و تأمین آب مورد نیاز آنان است که باید به‌صورت دقیق و کارشناسی تعیین تکلیف شود.

بیگی خواستار ارائه گزارش شفاف از سوی دستگاه‌های متولی در این زمینه شد و تصریح کرد: تبیین وضعیت موجود می‌تواند به رفع ابهامات و بهبود روند خدمات‌رسانی به این قشر کمک کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ساماندهی فضاهای عمومی شهری تأکید کرد و افزود: لازم است در پارک‌ها و برخی فضاهای شهری، موضوع رعایت حقوق شهروندان، بهداشت عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: شورای شهر با هدف حل مسائل مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی، پیگیری موضوعات مختلف شهری را در دستور کار دارد و از دستگاه‌های مسئول نیز انتظار می‌رود پاسخگویی شفاف و دقیق نسبت به مطالبات شهروندانشته باشند.