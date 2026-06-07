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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

مومنی: هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان عملیاتی می‌شود

مومنی: هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان عملیاتی می‌شود

وزیر کشور با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد، گفت: موضوع افزایش تراز تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار در سال که از موارد مطرح‌شده با همت دو کشور دست یافتنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز یکشنبه در دیدار با سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، اظهار کرد: امیدوارم در دوران مسئولیت بنده و شما، شاهد ارتقای روابط دو کشور باشیم.

وی با اشاره به علاقه و دوستی بین دو ملت ایران و پاکستان افزود: ان‌شاءالله پس از عبور از این شرایط، همراه با وزرای اقتصادی ایران به پاکستان خواهیم آمد و این آمادگی برای میزبانی از وزرای پاکستان نیز وجود دارد تا روابط دو کشور به‌صورت ملموس ارتقا یابد.

مومنی با اشاره به دیدار روز گذشته، اظهار داشت: موضوع افزایش تراز تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار در سال که از موارد مطرح‌شده در نشست بود، با همت دو کشور دست یافتنی است.

وزیر کشور ادامه داد: این موضوع وظیفه بنده و شما را سنگین‌تر می‌کند تا زمینه‌های اجرایی این فرایند مهم را فراهم و عملیاتی کنیم.

سید محسن نقوی نیز در ادامه، با تقدیر از میزبانی دکتر مومنی، تصریح کرد: امیدوارم با تلاش‌های شما و دکتر عراقچی، شاهد ارتقای روابط میان دو کشور باشیم.

شایان ذکر است، سفیر جدید پاکستان در ایران نیز در این دیدار حضور داشت.

کد مطلب 6853151
رامین عبداله شاهی

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