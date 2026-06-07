به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز یکشنبه در دیدار با سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، اظهار کرد: امیدوارم در دوران مسئولیت بنده و شما، شاهد ارتقای روابط دو کشور باشیم.

وی با اشاره به علاقه و دوستی بین دو ملت ایران و پاکستان افزود: ان‌شاءالله پس از عبور از این شرایط، همراه با وزرای اقتصادی ایران به پاکستان خواهیم آمد و این آمادگی برای میزبانی از وزرای پاکستان نیز وجود دارد تا روابط دو کشور به‌صورت ملموس ارتقا یابد.

مومنی با اشاره به دیدار روز گذشته، اظهار داشت: موضوع افزایش تراز تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار در سال که از موارد مطرح‌شده در نشست بود، با همت دو کشور دست یافتنی است.

وزیر کشور ادامه داد: این موضوع وظیفه بنده و شما را سنگین‌تر می‌کند تا زمینه‌های اجرایی این فرایند مهم را فراهم و عملیاتی کنیم.

سید محسن نقوی نیز در ادامه، با تقدیر از میزبانی دکتر مومنی، تصریح کرد: امیدوارم با تلاش‌های شما و دکتر عراقچی، شاهد ارتقای روابط میان دو کشور باشیم.

شایان ذکر است، سفیر جدید پاکستان در ایران نیز در این دیدار حضور داشت.