به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه علیزاده روز پنجشنبه گفت: اگر مدارس پیش‌دبستانی آموزش مجازی را دنبال کرده است، خانواده‌ها باید شهریه‌های خود را پرداخت کنند، چراکه حقوق و بیمه مربی‌ها باید پرداخت شود.

وی ادانه داد: کودکستان‌ها می‌توانند به طور کامل مابقی شهریه را دریافت کنند به شرطی که کلاس مجازی برگزار کنند، اما سایر هزینه‌ها مثل هزینه‌های ایاب‌وذهاب و غذا را فقط به اندازه روزهایی که کودک حضور داشته دریافت کنند و مابقی را محاسبه کرده و به خانواده‌ها عودت دهند.

وی تأکید کرد: اگر والدینی این هزینه‌ها را داده‌اند، باید عودت بگیرند و در غیر این صورت اگر مدارسی حاضر به عودت نباشد، به معاونت آموزش ابتدایی، کارشناس پیش‌دبستانی ناحیه و منطقه مربوطه مراجعه کرده و پیگیری لازم را انجام دهند.

علیزاده در خصوص مهدکودک‌ها نیز گفت: مهدکودک‌ها چون در زمان تعطیلی هم مجازی نبودند و صرفاً به خاطر نگهداری کودک است، معمولاً هزینه‌ آنها به صورت ماهانه است. وقتی بعد از اسفند تعطیل شده‌اند، پس‌ پرداختی صورت نگرفته، اما اگر والدینی از پیش هزینه را پرداخت کرده باشند، می‌توانند آن را پس بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: ما در اداره کل آموزش و پرورش شکایات والدین را به طور کامل دنبال می‌کنیم که اگر کودکستانی کلاس مجازی نداشته باشد اما هزینه دریافت کند، آن را به خانواده‌ها عودت دهند. کسانی که نتوانستند هزینه خود را دریافت کنند، به معاونت آموزش ابتدایی و کارشناس پیش‌دبستانی ناحیه و منطقه مربوطه مراجعه و پیگیری کنند.

علیزاده در پاسخ به سوالی درباره اجباری بودن پیش‌دبستانی برای پنج ساله‌ها گفت: ابلاغیه و دستوری مبنی بر اجباری بودن پیش دبستانی برای پنج ساله‌ها صادر نشده است.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آذربایجان شرقی درباره ثبت‌نام پیش‌دبستانی‌ها برای سال تحصیلی جدید نیز تصریح کرد: مدارس پیش‌دبستانی برای سال تحصیلی جدید می‌توانند ثبت‌نام داشته باشند، اما اینکه آموزش مجازی باشد یا حضوری، قابل پیش‌بینی نیست.