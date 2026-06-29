تأکید بر نقش نفوذ مؤثر فرهنگی دو مقوله بازی و پویانمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت امنای بنیاد ملی بازیهای ویدیویی با حضور حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای هیئت امنا برگزار شد.
در این جلسه، حسین انتظامی با اشاره به این که دو مقوله بازی و پویانمایی میتوانند در شرایط پرازدحام منطقه نقش نفوذ موثر فرهنگی را برای کشور ایفا کنند، گفت: بنیاد پویانمایی و بنیاد بازی از نظر فرهنگسازی و اثربخشی نقش پیشران را در وزارت فرهنگ بر عهده دارند و به همین خاطر هم مدیران عامل هردو مجموعه در هیئت مدیره همدیگر عضویت دارند تا همگرایی بیشتری را شاهد باشیم.
انتظامی ادامه داد: با توجه به مأموریتهایی که در اسناد بالادستی بر بنیاد ملی بازیهای ویدیویی تکلیف شده، لازم است این بنیاد حمایت بیشتری را هم از جانب وزارت فرهنگ و هم از دستگاههای محترم هیئت امنا دریافت کند تا جایی که اعضای هیئت امنا بنیاد را عضوی از مجموعه خودشان بدانند.
توجه به مسئله «بهداشت بازی»
مجید شاه حسینی، رئیس فرهنگستان هنر، در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات بنیاد ملی بازیهای ویدیویی در حوزههای پژوهش و دیپلماسی دیجیتال، بیان داشت: امروزه موضوعاتی مثل «رابطه وثیق سینما و بازی»، نزدیک شدن جنگ واقعی به بازی، مقوله «بازی بزرگسالان» و مسئله «بهداشت بازی» (پیشگیری از اعتیاد به بازی) در جهان مطرح هستند که لازم است بنیاد ملی بازیها به آن ورود کند.
تولید فیلم سینمایی از روی بازیهای موفق ویدئویی
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت مقوله بازی افزود: بازیهای ویدئویی را هم میتوان به اثر سینمایی تبدیل کرد و سازمان امور سینمایی آماده است در این زمینه با بنیاد همکاری کند.
جریانسازی تعامل با دستگاهها
علی جانباز نماینده سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت ورود بنیاد در فعالیتهای اخیر خود به موضوعات مهم و کلان از قبیل تعاملات مثبت با وزارت ورزش، جریانسازی تعامل با دستگاهها و نهادهای مختلف، تلاش برای حل تعارضات حاکمیتی و توجه به تنظیمگری و نظم دهی ساختاری، به مسئله ضعف قانونگذاری و افزایش توجهات حاکمیتی به مسئله بازی در کشور تاکید کرد.
تقدیر از فعالیتهای بنیاد در جنگ رمضان
وحید بادرستانی نماینده سازمان صدا و سیما در هیئت امنا نیز در این جلسه ضمن تشکر از بنیاد در جریان جنگ اخیر، افزود: بنیاد جزو معدود دستگاههایی بود که فعالیت خود را تعطیل نکرد بلکه بیشتر از قبل با همکاری معاونت فضای مجازی صداوسیما در حوزههایی مثل سواد رسانه و تاسیس شبکه تخصصی تلوبیونی در حوزه بازی همکاری داشت.
در این جلسه که اعضای هیئت مدیره بنیاد نیز حضور داشتند، محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای ویدیویی، گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ و نیز برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۵ این بنیاد ارائه کرد.
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