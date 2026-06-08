سفر بیش از ۵۳۰ هزار مسافر در سیستان وبلوچستان طی دو ماهه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: در دو ماهه ابتدایی امسال ۵۳۴ هزار و ۸۷۲ مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای در سیستان و بلوچستان در قالب ۴۳ هزار و ۸۲۰ فقره سفر جابجا شدهاند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ درصد افزایش در تعداد مسافران را نشان میدهد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستذان و بلوچستان افزود: از مجموع مسافران جابجا شده، ۳۵۹ هزار و ۹۰۶ نفر به مقاصد دروناستانی و ۱۷۴ هزار و ۹۶۶ نفر به مقاصد بروناستانی سفر کردهاند که به ترتیب ۶۷ و ۳۳ درصد از کل جابجایی مسافران را به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به سهم شهرستانها در جابجایی مسافر بیان کرد: شهرستان زاهدان بیشترین سهم را در جابجایی مسافران استان داشته و پس از آن شهرستانهای زابل و سراوان در رتبههای بعدی قرار دارند.
باقری در پایان توسعه خدمات حمل و نقل عمومی، افزایش کیفیت خدمات و ارتقای ایمنی سفرهای جادهای را از مهمترین عوامل استقبال شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی دانست.
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