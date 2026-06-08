به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه بررسی و تحلیل تازه‌ترین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی استان قم از روز دوشنبه ۱۸ خرداد تا چهارشنبه ۲۰ خردادماه عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان در اغلب ساعات صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.



در این مدت وزش باد در برخی ساعات از شدت قابل توجهی برخوردار خواهد بود و در مناطق مستعد استان، وقوع گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.



آسمان استان امروز دوشنبه صاف تا کمی ابری است و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ می‌دهد که در برخی نقاط با گردوخاک همراه است.



جهت وزش باد امروز دوشنبه عمدتاً شمالی بوده و سرعت آن بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود و بیشینه دمای شهر قم نیز به ۳۸ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



آسمان استان قم در روز سه شنبه هفته جاری صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و شکل‌گیری غبار در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: جهت وزش باد در روز سه‌شنبه شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت برآورد می‌شود.



حداقل و حداکثر دمای هوای شهر قم در روز سه‌شنبه به ترتیب ۲۱ و ۳۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



آسمان استان در روز چهارشنبه صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد و جهت وزش باد در روز چهارشنبه نیز شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.



حداقل دمای شهر قم در این روز ۲۲ درجه سانتی‌گراد و حداکثر دما ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود که نشان‌دهنده تداوم روند افزایش دما در استان است.



در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته، دستجرد با ثبت دمای ۱۴.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبح استان را به خود اختصاص داده است.



همچنین منطقه جمکران با ثبت دمای ۴۱.۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در ساعات بعدازظهر طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است.